Takeda. Mazzeo (PD): “Bene lo stop alle cessazioni. Ora l’azienda dia garanzie vere su lavoro e futuro del sito di Pisa”

Written by Redazione• 11:55 am• Pisa, Politica

PISA – “Lo stop fino al 31 luglio alle cessazioni dei rapporti di lavoro in somministrazione alla Takeda di Pisa è un segnale importante. Ma deve essere solo l’inizio. Ora l’azienda apra davvero il confronto e metta sul tavolo soluzioni capaci di salvaguardare tutti i posti di lavoro”. Così Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, interviene sulla vertenza Takeda dopo il verbale sottoscritto con la Filctem Cgil Pisa.

“Questa sospensione – continua l’esponente dem – è il frutto della determinazione delle lavoratrici, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, che hanno impedito che una scelta aziendale pesantissima passasse sotto silenzio. A loro va il mio ringraziamento. Hanno difeso non solo il proprio posto di lavoro, ma un principio più grande: nelle crisi industriali non possono pagare sempre le lavoratrici e i lavoratori”.

“Il punto -prosegue il vicepresidente – adesso è molto chiaro: la pausa nelle cessazioni deve servire a costruire una soluzione, non a rinviare il problema. Takeda opera in un settore strategico, ad alto valore aggiunto, dentro un territorio che ha competenze, professionalità e una storia produttiva importante. Per questo chiediamo all’azienda responsabilità, trasparenza e un impegno concreto sul futuro dello stabilimento pisano”.

“Il tavolo regionale del 9 luglio – conclude Mazzeo – sarà un passaggio decisivo. La Regione Toscana deve continuare a svolgere fino in fondo il proprio ruolo, mettendo al centro la tutela dell’occupazione e la continuità produttiva. Servono risposte precise sugli investimenti, sulle produzioni, sulle prospettive del sito e soprattutto sulle persone coinvolte. Difendere il lavoro significa difendere la dignità delle persone, la qualità dello sviluppo e il futuro industriale della Toscana”.

Last modified: Luglio 7, 2026