Estate in Valgraziosa 2026: ecco il calendario degli eventi

Written by Redazione• 1:21 pm• Nuova Categoria

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il calendario Estate in Valgraziosa 2026, che elenca gli eventi culturali e di intrattenimento che sono patrocinati, sostenuti o direttamente organizzati dal Comune, in programma sul territorio dalla fine di Giugno a quasi tutto Settembre.

Attraverso un Qr-Code è inoltre possibile raggiungere con facilità la sezione “Eventi” del sito web del Comune di Calci, dove vengono pubblicate tutte le informazioni aggiornate e dettagliate sugli appuntamenti più imminenti, comprese eventuali aggiunte e/o variazioni.

Il calendario, affisso in tutte le bacheche comunali, è in distribuzione alle attività del Centro Commerciale Naturale di Calci e adesso è disponibile anche sul sito internet e sui canali social del Comune.

“Il calendario unico di tutti gli eventi calcesani, che ritorna per questa estate dopo il più che positivo debutto di un anno fa – ricorda Antonella Labruzzo, assessora a turismo, attività produttive ed eventi – è senz’altro molto utile per i cittadini, per le attività commerciali e per i tanti visitatori che si troveranno a soggiornare a Calci in questi mesi. Una guida preziosa e pressoché esaustiva, per vivere al meglio l’Estate in Valgraziosa”.

“Anche per l’Estate 2026 Calci è in grado di proporre un cartellone ricco di eventi, in gran parte gratuiti – il commento della sindaca, Valentina Ricotta -, grazie all’impegno diretto dell’amministrazione comunale, alla vivacità del nostro tessuto associativo e all’attrattività del nostro territorio. C’è tanta musica, ma anche teatro, danza e moda: una lunga serie di appuntamenti, fra i quali gli ormai tradizionali con il Musicastrada Festival, che quest’anno porta a Calci gli Eugenio in Via di Gioia, il Certosa Festival e il Monte Pisano Art Festival, che ci accompagneranno fino alla Festa di Sant’Ermolao, all’inizio di Agosto, e poi ancora a Settembre, dove sarà soprattutto il cinema a farla da padrona. Insomma, l’invito è quello di tenere sempre sott’occhio il nostro calendario, perché c’è sempre una buona occasione per trascorrere una bella serata a Calci”.

Last modified: Luglio 7, 2026