I nuovi uffici anagrafe si traferiscono alla SestaPorta

Scritto da admin• 5:20 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un’importante novità logistica per i cittadini pisani avrà luogo da lunedì 27 febbraio a seguito del trasferimento degli Uffici Anagrafe e Stato Civile del Comune di Pisa dall’attuale allocazione presso Palazzo Gambacorti ai nuovi locali posti alla Sesta Porta, che sono stati visitati questa mattina e presentati agli Organi di Informazione da parte del Sindaco Michele Conti e della Vice Sindaco Raffaella Bonsangue.

di Giovanni Manenti

Una iniziativa che tende a favorire il servizio a tutti coloro che ne avranno bisogno vista la maggiore raggiungibilità della struttura considerando che la stessa è prospiciente al terminal degli Autobus di linea, così come al parcheggio delle Ferrovie con 300 posti auto disponibili ed 11 stalli per disabili, con in più il non trascurabile vantaggio di possibili economie di tempo laddove si consideri che la zona della Sesta Porta ospita già il Comando dei Vigili Urbani e le Sedi delle municipalizzate SEPI e PISAMO, qualora una persona si dovesse rivolgere a più di una delle citate postazioni.

Una circostanza ribadita dal Sindaco Michele Conti, allorché sottolinea: “Si tratta di un modo diverso di fornire un servizio ai cittadini, visto che in questo grande fabbricato di proprietà pubblica gli stessi potranno usufruire non solo dei servizi demografici che saranno trasferiti a far tempo da lunedì prossimo, ma anche di eventuali necessità presso le altre Aziende municipalizzate quali SEPI, PISAMO ed altre che forniscono servizi importanti, così che, a partire dai prossimi giorni, chiunque si rechi in questa zona avrà a disposizione un ventaglio di opportunità a cui potersi rivolgere“.

“In tale ottica“, conclude il Primo Cittadino, “mi preme ringraziare gli Uffici che hanno lavorato per consentire che i nuovi locali potessero essere operativi senza alcuna interruzione dei servizi, così come l’Arch. Guerrazzi che ha realizzato operativamente la struttura e la Vice Sindaco Raffaella Bonsangue che sin dal 2019 ha seguito la nascita di questo progetto che ritengo particolarmente importante per la Città e che consentirà ai cittadini di ottenere i servizi di cui hanno bisogno in una zona sicuramente più accessibile, in quanto più ricca di parcheggi rispetto al Lungarno e punto di raccordo dei mezzi pubblici visto che vi è il terminal di tutti gli Autobus, pur se il lavoro non è ancora concluso in quanto faremo in modo che anche presso le singole Circoscrizioni si possano effettuare alcuni servizi di Anagrafe potenziati rispetto al passato“.

Chiamata in causa, anche la Vice Sindaco Rafffaella Bonsangue ha manifestato la propria soddisfazione per la concretizzazione del progetto, rilevando come: “l’avvenuto trasferimento dei Servizi di Anagrafe non rappresenta altro che la testimonianza del nostro impegno a perseguire un’ottimizzazione degli spazi e dei tempi, non solo dell’Amministrazione ma soprattutto dei cittadini, in quanto siamo consapevoli di come sia minimo il tempo che le persone hanno a disposizione per svolgere pratiche amministrative, ragion per cui in questa complessiva struttura e con un solo viaggio si possono risolvere aspetti che coinvolgono più Società partecipate, con ciò rappresentando un indubbio vantaggio per tutti“.

“Vi è poi l’altra importante novità“, conclude la Vice Sindaco, “derivante dal fatto che a seguito dell’intervenuto trasferimento, si liberano degli spazi presso Palazzo Gambacorti assolutamente pregevoli, preziosi e da dedicare alla fruizioni di tutti, sia dai cittadini residenti e non che dai turisti con l’idea di trasformarli in un Museo che narri le vicende, la Storia e la gloria di Pisa“.

Last modified: Febbraio 25, 2023