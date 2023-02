Fabrizio Castori: “Il Pisa è una delle squadre più forti del campionato”

Scritto da admin• 1:38 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Perugia Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di anticipo che si giocherà venerdì alle ore 20,30 all’Arena Anconetani dove gli umbri scenderanno in situazione di emergenza ma con tanto entusiasmo dopo il roboante successo per 3 a 0 nel derby con gli “odiati” cugini rossoverdi della Ternana. Queste le sue parole raccolte dal sito Tifogrifo.com.



dì Maurizio Ficeli

Sulla situazione di emergenza: “Premesso che abbiamo recuperato Struna, Dell’Orco e Curado, comunque è normale che i problemi aumentino nel corso della stagione, ma mi piace pensare che sia un’opportunità per coloro che magari sono meno impiegati”.

Il livello del campionato: “È molto equilibrato, non ci sono squadre, Frosinone a parte, che se non è già in A poco ci manca. Poi tutte sullo stesso livello”.

Insidie post derby: “Non dobbiamo farci prendere dall’euforia. Le partite una volta giocate devono passare nel dimenticatoio. Siamo concentrati su questa che sarà molto difficile.”

Sui nerazzurri: “Il Pisa è una delle squadre più forti di questo campionato, probabilmente ancora più dello scorso anno. Loro saranno più determinati nel tornare al successo casalingo. La testa sulle squadre altrui non ce la metto. Sappiamo che possiamo fare una prestazione di livello, come richiede la partita”.

