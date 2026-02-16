Sciapi segna una doppietta e si porta a 17 reti in testa alla classifica dei capocannonieri della sua categoria

Written by Leonardo Miraglia• 3:27 pm• Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, 16 febbraio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 16 febbraio dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Marco Giordani Fratres Perignano 2019 12 II Nicola Cornacchia San Giuliano 7 (3) IX Francesco Di Paola San Giuliano 6 X

Promozione, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 17 (3) I Eneri Taraj Mobilieri Ponsacco 12 II

Prima Categoria, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 8 III

Prima Categoria, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea Faraoni San Miniato 9 (1) III Mirko Maccari Stella Rossa 8 (3) IV Vittorio Fiumalbi Bellaria Cappuccini 7 VI Pietro Mori Stella Rossa 7 VII Xhoys Kapidani Staffoli 7 (1) IX

Prima Categoria, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 14 (2) III Francesco Cacciapuoti Selvatelle 11 IV Simone Agostini Atletico Etruria 9 (3) V Niccolò Cardini Pecciolese 8 VII Matteo Fondelli Pomarance 8 VIII Vincenzo Passalacqua Pomarance 8 IX Davide Borgioli Acciaiolo Calcio 8 X

Seconda Categoria, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Marco Collecchi San Prospero Navacchio 15 I Fabio Melani Crespina Calcio 13 II Marco Puccioni Capanne Calcio 1989 11 (2) III Tommaso Castagna Atletico Cascina 10 (4) IV Alessandro Ventavoli Atletico Cascina 9 (1) V Alessandro Bianco Crespina Calcio 9 (1) VI Mario Buhne Corazzano 9 (2) VII Eugenio Skhurti La Corte 9 (2) VIII Gregorio Lombardi Crespina Calcio 8 IX Alessandro Salvatore Santa Maria a Monte 8 X

Seconda Categoria, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 8 (2) VI Marco Ciardelli Terricciola 1975 6 X

Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Samuele Rosato Ponteginori 1929 15 (1) I Jones Bohuam San Frediano Calcio 13 II Emanuele Fiumicelli Lajatico 13 (2) III Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP 12 IV Nicolò Cappellini Sporting Volterra 12 (6) V Gabriele Giannini Golena d’Arno 11 VI Sandro Cavallini Montefoscoli Calcio 11 VII Samuele Ciardelli Filettole Calcio 10 VIII Luca Guerrini Montefoscoli Calcio 9 IX Mirko Nastasi Golena d’Arno 9 (1) X

Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 17 (6) I Claudio Paja Santacroce Calcio 12 (5) II Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 9 III Kevin Kerciku Castel del Bosco 9 (2) V Marco Vannozzi Atletico Le Melorie 9 (3) VII Andrea Brogi Via di Corte 8 VIII Claudio Ciummei La Borra 8 IX Lorenzo Beggi Zambra San Vico 8 X

Terza Categoria, Livorno girone unico

Filippo Loizzo Monteverdi 2006 9 (1) V

Terza Categoria, Lucca girone B

Lorenzo Montanelli Pappiana 8 X

