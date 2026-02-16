Written by Febbraio 16, 2026 3:27 pm Calcio dilettanti

Sciapi segna una doppietta e si porta a 17 reti in testa alla classifica dei capocannonieri della sua categoria

HomeCalcio dilettantiSciapi segna una doppietta e si porta a 17 reti in testa alla classifica dei capocannonieri della sua categoria

Pisa (lunedì, 16 febbraio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 16 febbraio dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Marco GiordaniFratres Perignano 201912II
Nicola CornacchiaSan Giuliano7 (3)IX
Francesco Di PaolaSan Giuliano6X

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco17 (3)I
Eneri TarajMobilieri Ponsacco12II

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20168III

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato9 (1)III
Mirko MaccariStella Rossa8 (3)IV
Vittorio FiumalbiBellaria Cappuccini7VI
Pietro MoriStella Rossa7VII
Xhoys KapidaniStaffoli7 (1)IX

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica14 (2)III
Francesco Cacciapuoti Selvatelle11IV
Simone AgostiniAtletico Etruria9 (3)V
Niccolò CardiniPecciolese8VII
Matteo FondelliPomarance8VIII
Vincenzo PassalacquaPomarance8IX
Davide BorgioliAcciaiolo Calcio8X

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio15I
Fabio MelaniCrespina Calcio13II
Marco PuccioniCapanne Calcio 198911 (2)III
Tommaso Castagna Atletico Cascina10 (4)IV
Alessandro VentavoliAtletico Cascina9 (1)V
Alessandro Bianco Crespina Calcio9 (1)VI
Mario BuhneCorazzano9 (2)VII
Eugenio SkhurtiLa Corte9 (2)VIII
Gregorio LombardiCrespina Calcio8IX
Alessandro SalvatoreSanta Maria a Monte8X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)VI
Marco CiardelliTerricciola 19756X

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 192915 (1)I
Jones BohuamSan Frediano Calcio13II
Emanuele Fiumicelli Lajatico13 (2)III
Thierno Birahim SyllaNuova Popolare CEP12IV
Nicolò CappelliniSporting Volterra12 (6)V
Gabriele GianniniGolena d’Arno11VI
Sandro CavalliniMontefoscoli Calcio11 VII
Samuele CiardelliFilettole Calcio10VIII
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio9IX
Mirko NastasiGolena d’Arno9 (1)X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 200517 (6)I
Claudio PajaSantacroce Calcio12 (5)II
Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra9III
Kevin KercikuCastel del Bosco9 (2)V
Marco VannozziAtletico Le Melorie9 (3)VII
Andrea BrogiVia di Corte8VIII
Claudio CiummeiLa Borra8IX
Lorenzo BeggiZambra San Vico8X

Terza Categoria, Livorno girone unico

Filippo LoizzoMonteverdi 20069 (1)V

Terza Categoria, Lucca girone B

Lorenzo MontanelliPappiana8X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Febbraio 16, 2026
Previous Story
Marti, inaugurate palestra e mensa della scuola primaria
Next Story
I Gatti Mézzi tornano a Cascina: concerto-evento a La Città del Teatro

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti