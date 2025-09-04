Henrik Meister: “I tifosi sono una componente fantastica per questa piazza. Il bomber più forte? Dopo di me c’è Lukaku”

Written by admin• 4:52 pm• Pisa SC

PISA – L’attaccante danese Henrik Meister ha parlato nella mattinata di giovedì nella sala stampa “Passaponti” della Cetilar Arena. Arrivato nel gennaio scorso dal Rennes l’attaccante danese rappresenta un grande investimento per il Pisa Sporting Club targato Knaster-Corrado. Infatti il riscatto avvenuto qualche settimana fa testimonia da parte della proprietà la fiducia che c’è nel ragazzone danese.

di Giovanni Manenti

IL SUO PENSIERO. “Sono felice di essere stato riscattato dal Pisa, essendo questo il mio desiderio avendo anche firmato un contratto pluriennale, sperando di poter dare il mio contributo alla causa nerazzurra, contento di come ho giocato in queste prime due partite anche se con la Roma avrei potuto segnare, ma spero di sbloccarmi prima possibile“.

SUL CAMBIO TECNICO. “Ogni tecnico è diverso dall’altro, ma il modo di interpretare il gioco da parte del mister non si differenzia granché da quello di Inzaghi“.



DIFFERENZE TRA CAMPIONATI. “Le differenze tra il calcio italiano e francese sta nel fatto che in Francia si gioca più apertamente ed è un calcio più fisico, mentre in. Italia si predilige di più la tattica“.

OBIETTIVO. “Il mio obiettivo per la stagione è quello di aiutare la squadra a vincere, perché se tutti danno il loro contributo potremo toglierci delle soddisfazioni, fermo restando, che la mia posizione preferita è quella di punta centrale, pur essendo disponibile a ricoprire anche altri ruoli in attacco, sapendo che devo migliorare nel rapporto con i compagni di reparto per quanto concerne la fase offensiva”

IL BELLO DI PISA. “Di bello c’è stato l’ambientamento sia con la città ed i compagni di squadra, oltre che con i tifosi che rappresentano una componente fantastica che ci dà una grande forza“.

IL MIGLIOR BOMBER. “Dopo di me, c’è sicuramente Lukaku…“

