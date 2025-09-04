Cetilar Arena, ecco i mini-abbonamenti

Written by admin• 4:25 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica che, facendo seguito alle innumerevoli richieste ricevute, come senso di massima coerenza e sensibilità verso tutta la tifoseria sarà rielaborata la scelta di limitare numericamente la vendita degli abbonamenti; una scelta inizialmente fatta con il solo obiettivo di permettere un’ampia turnazione tra gli spettatori della Cetilar Arena e consentire così al maggior numero di persone possibili di seguire dal vivo il Campionato di Serie A EniLive stagione 2025-2026.

Per questo motivo la Società ha deciso di mettere in vendita i posti ancora disponibili, nei settori di Curva Sud e Gradinata, attraverso la creazione di mini-abbonamenti per un numero limitato di partite e a prezzi allineati costo degli abbonamenti. Il primo blocco di mini-abbonamenti riguarderà le prossime 5 partite che il Pisa Sporting Club giocherà alla Cetilar Arena:

Pisa-Udinese (domenica 14 settembre, ore 15.00)

Pisa-Fiorentina (domenica 28 settembre, ore 15.00)

Pisa-Verona (sabato 18 ottobre, ore 15.00)

Pisa-Lazio (giovedì 30 ottobre, ore 20.45)

Pisa-Cremonese (venerdì 7 novembre, ore 20.45)



Per sottoscrivere il mini-abbonamento, cedibile o trasferibile tramite i servizi specifici (Ticketag, ecc…), sarà necessario essere in possesso della Membership Pisa Card. Sarà inoltre prevista una prelazione, fino alla mezzanotte di domenica 7 settembre 2025, per i possessori di un valido titolo di ingresso relativo alla gara Pisa-Roma del 30 agosto u.s. che potranno farla valere semplicemente inserendo il numero della membership su cui il biglietto era stato caricato o il ‘tipografico’ dello stesso biglietto.

La vendita dei mini abbonamenti sarà attiva a partire dalle ore 17.00 di giovedì 4 settembre 2025 presso i consueti punti vendita Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa), Pisa Store (via Luigi Bianchi, Pisa), Tifo Pisa (Fornacette) e on line cliccando su https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Questi i prezzi:

Gradinata. 210 euro (+ 5 euro d.p.)

Curva Sud. 120 euro (+ 5 euro d.p.)

I successivi mini-abbonamenti verranno messi in vendita senza ordine di priorità, allo scopo di salvaguardare per tutti (a prezzi contenuti) la possibilità di assistere alle partite che si giocheranno alla Cetilar Arena. Con questa decisione la Società spera di avere fatto una cosa gradita e si augura di poter permettere al maggior numero possibile di tifosi di assistere alle gare interne del Pisa Sporting Club a prezzi in linea con quelli della campagna abbonamenti appena conclusa.

La Società ricorda altresì che da lunedì 8 settembre saranno in vendita i biglietti validi per la partita Pisa-Udinese. Questi i prezzi.

Curva Nord

Intero. 30.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 12.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 30.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 12.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 50.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 17.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 80.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 27.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 50.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 150.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 47.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 50.00 euro (+ 2 euro d.p.)

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011

Last modified: Settembre 4, 2025