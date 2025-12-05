HELIOR – Il valore che resta: un viaggio nell’oro fisico e nelle scelte che durano

Written by Antonio Tognoli• 1:51 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Helior – Il valore che resta, scritto da Emanuele Cangini con la collaborazione editoriale

di Emilia Beria d’Argentine e arricchito dalle prefazioni di Luigi Leonardi, Fabiano De

Marco e Filippo Barbieri, nasce da un’esperienza concreta e profondamente umana: quella di Helior, un progetto che unisce l’operatività sull’oro fisico a un percorso di

educazione, cultura economica e relazione.

Il libro accompagna il lettore in un racconto che intreccia passato e presente. L’oro fisico è osservato nella sua natura più autentica: un bene reale, tangibile, ma anche un

simbolo capace di parlare di solidità, fiducia e continuità. Cangini invita a guardare

oltre il semplice prezzo, suggerendo che esistono valori che restano, mentre altri si

consumano lungo la strada.

Pagina dopo pagina emerge una riflessione ampia: le trasformazioni degli ultimi decenni hanno spinto l’economia verso una finanza sempre più distante dalla vita quotidiana.

Il libro propone di tornare alle fondamenta, distinguendo ciò che è concreto da ciò che è nominale, offrendo a imprenditori, professionisti e famiglie una chiave di lettura

chiara e accessibile per orientarsi in un contesto complesso.

Sul filo del racconto si intreccia la storia di Helior: l’intuizione di riportare l’oro al

centro delle scelte patrimoniali, la nascita dell’Academy come luogo di incontro e

crescita, il lavoro di squadra dei tre fondatori che hanno scelto di mettere insieme impresa, cultura economica e responsabilità verso il territorio.

La parte conclusiva del volume traduce la riflessione in gesti concreti: suggerimenti pratici su acquisto e custodia dell’oro, curiosità, e un QR code che rimanda a una guida tecnica aggiornata. A completare l’opera contribuiscono voci autorevoli: l’analista finanziario Antonio Carnevale, con una lettura macroeconomica chiara e rigorosa, e Andrea Colombo insieme a Claudio Messina, che nel capitolo “La coscienza del noi” portano l’attenzione sulla dimensione culturale e relazionale dell’impresa.

Helior – Il valore che resta diventa così un invito: a osservare con occhi nuovi ciò che

davvero conta, a recuperare fiducia passo dopo passo, a scegliere beni e idee che durano nel tempo. Un libro che non semplifica, ma accompagna. Che non offre slogan, ma strumenti. E che restituisce al lettore una narrazione onesta, capace di unire

profondità e chiarezza.

Last modified: Dicembre 5, 2025