Grande successo per le Giornate dedicate all’associazionismo

PISA – Si sono concluse con successo le due giornate dedicate all’associazionismo che si è tenuto presso SMS Centro Espositivo San Michele degli Scalzi promosso dal Comitato Le Piagge in collaborazione con l’Associazione I Cavalieri e l’Associazione Radio Il Falco, con il patrocinio del Comune di Pisa e del Cesvot, il convegno “Le Giornate dell’Associazionismo” ha visto la presenza di numerose associazioni del territorio pisano che si sono confrontate su tematiche di grande attualità e di importanza vitale per queste realtà che, di fatto, nelle loro diverse articolazioni svolgono un ruolo fondamentale nella vita quotidiana del territorio.



Dopo i saluti di Anna Paola Fagioli, che ha fortemente voluto questo appuntamento diventando un punto di riferimento di questa iniziativa, e del Presidente del Comitato Le Piagge, Antonio Schena, sono intervenuti Daniele Vannozzi, presidente provinciale del CESVOT, Pietro Proietti presidente Associazione ASSOFLY e Segretario ADMI regione toscana, Annalisa Cecchetti nella veste di vicepresidente ANMIC, Anna Maria Borrello amministratore unico di BD Consulting, Alberto di Pede presidente sezione territoriale per ANMIL Pisa, Sara Frediani Presidente Associazione TALENTI AUTISTICI, Elena Levantini, ricercatore ITB-CNR e ambasciatore A.I.R.C, Antonio Cerrai Presidente della CRI comitato di Pisa, Pier Luigi Orsi, La Banca del tempo.

Come ha evidenziato Anna Paola Fagioli: “Credo che il valore del mondo delle associazioni stia proprio nella capacità delle persone di creare, attraverso interessi, idee, passioni, fino all’esercizio più alto della solidarietà sociale e della cura delle persone, delle comunità che creano “valore”. Il termine ha un significato economico ma nel senso più ampio del termine. Creo “valore” ogni volta che contribuisco a rendere la vita di un’altra persona o una comunità migliore, in tanti modi. Per questo non ho voluto settorializzare Le giornate, perché mi sembrava importante accogliere tutte queste realtà che contribuiscono in un certo senso all’economia di una società. E così come si agisce attualmente nel mondo delle piccole imprese, ho cercato di porre le condizioni anche fisiche di incontro e scambio tra diverse associazioni che spesso diventano circoli chiusi e autoreferenziali e quindi sterili. Mi auguro davvero che questo possa diventare un appuntamento periodico per Pisa e la Toscana e coinvolga un sempre maggior numero di associazioni“.



Tra sabato e domenica si sono alternati molti eventi e laboratori che hanno arricchito i contributi delle relazioni, mentre nel pomeriggio della domenica si sono svolte tre importanti tavole rotonde: AFASICI PISA Coordinatore della sede di Pisa Giovanni Berti “Conoscere l’afasia-Il Caregiving nella riabilitazione neurologica da afasia”

TALENTI AUTISTICI – Presidente Sara Frediani “Il talento nella diversità – presentazione del libro “Ciccio, il riccio che si trasforma”



LA VITA OLTRE LO SPECCHIO – Presidente Patrizia Cappelletto Disturbi del comportamento alimentare, prevenzione e sostegno (l’anoressia e la bulimia, sono le cause di morte più frequenti nei giovani dopo gli incidenti stradali).

Un ringraziamento alla scuola Bonamici che, oltre a presentare numerosi progetti didattici innovativi dal punto di vista dell’insegnamento della musica volti anche verso chi ha diverse forme di abilità, ha proposto un concerto con allievi e docenti dell’Istituto.

