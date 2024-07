Grande successo per la seconda serata del Marconi Music Nights a Coltano

Scritto da admin• 2:48 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

COLTANO (PISA) – Grande successo per l’esibizione di venerdì 28 giugno, di Doady Giugliano e Manu Ley che ha chiuso il secondo appuntamento del Marconi Music Nights evento musicale che si è tenuto presso i giardini Villa Medicea a Coltano.

Doady Giugliano era accompagnato anche dalla lettura di brani poetici di Giacomo Lemmetti.

Il prossimo appuntamento vedrà sul palco di Coltano il 12 luglio il trio Piero Frassi, Bernardo Guerra e Emanuele Marsico, attraverso alcune tra le canzoni più iconiche della Bossa Nova, da Antonio Carlos Rubin a Vinicius de Moraes e Pino Daniele, in un viaggio di andata e ritorno tra Rio de Janeiro e Napoli. Il 26 luglio sarà la volta di Marina Mulopulos Quartet in una serata completamente dedicata all’immaginifico mondo del tango di Astor Piazzola. Il 2 agosto verrà omaggiato il genio Puccini con Francesco Saviozzi e Ilaria Casai per terminare il 9 agosto con la splendida voce di Michela Lombardi accompagnata dal pianoforte di Piero Frassi e il Sax di Dimitri Grechi Espinoza.

Last modified: Luglio 1, 2024