Giuseppe Corrado: “L’amore per questa piazza ha portato la serie A”

PISA – “Quello che stiamo vivendo è un sogno collettivo, nato dalla fatica e dalla passione condivisa – ha affermato il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado a margine della premiazione della squadra per la promozione in B- forse per gli altri è stato un risultato inaspettato, ma per noi che ci abbiamo creduto e lavorato ogni giorno, è la naturale conclusione di otto anni intensi dedicati a restituire orgoglio sportivo a questa città, alla sua gente e ai suoi straordinari tifosi.

“Vengo dalla campagna e mio nonno mi ha insegnato che per raccogliere i frutti migliori serve pazienza. Serve un terreno fertile, cura, dedizione, e soprattutto amore per ciò che si fa. E noi avevamo il terreno più fertile di tutti: Pisa e il cuore dei suoi tifosi. Sapevamo di avere i semi giusti. Con il tempo, la passione e il lavoro, questo amore ha dato il suo frutto più bello: la Serie A“.

Ai microfoni di Sky Giuseppe Corrado ha inoltre annunciato: “A fine stagione, partiranno i lavori di restyling dell’Arena Garibaldi. Adesso la priorità sono i lavori per l’agibilità per la Serie A. Faremo una ristrutturazione nella maniera in cui è stata fatta a Firenze e a Bergamo che ci permetta di giocare qui davanti ai nostri tifosi“.

