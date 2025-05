La Festa della Promozione del Pisa Sc all’Arena Garibaldi

Written by Antonio Tognoli• 4:48 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – L’Arena Garibaldi ha accolto oltre diecimila tifosi nerazzurri per un pomeriggio di celebrazioni dedicato alla storica promozione del Pisa in Serie A a 34 anni di distanza dall’ultima volta. La Coppa Nexus è stata alzata dalle mani del capitano Antonio Caracciolo consegnata dal presidente della Lega di serie B Paolo Bedin e Lucia Salmaso, rappresentante BKT per l’Europa.

di Antonio Tognoli

Foto di Roberto Cappello

I cancelli dello stadio sono stati aperti alle ore 16 circa con l’apertura anche della Curva Sud. La giornata è stata presentata dalla giornalista DAZN Giorgia Rossi

Il via alla festa con il duo femminile Dj Demetra e Bianca. Successivamente il tenore pisano Andrea Bocelli, accompagnato dalla moglie Veronica Berti ha cantato quello che sarà il nuovo inno del Pisa “Alè Pisa Alè” tra gli applausi del pubblico.

La premiazione della Lega di B con inizia con il social media manager del Pisa Francesco Cecchi poi è la volta della Logistica con Riccardo Del Guerra, Alessio Fasano, Andrea Patti, Gabriele Pigneri, Stefano Montanari, la parte sanitaria con Matteo Grazzini, Guido Guidotti, Federica Parra, Andrea Moretti, Cataldo Graci

Lo Staff tecnico Lorenzo Ferrari, Daniele Cubinotti, Luca Alimonta, Mirko Barbero, Leonardo pardini, Maurizio Pugliesi, Miguel Veloso, Simone Baggio, Maurizio D’Angelo. Beppe Vannucchi Responsabile comunicazione: Riccardo Silvestri. Segretario sportivo: Bruno Sabatini. Team Manager Ivan Sarra. Responsabile Scouting: Ferdinando Decardo. Direttore Sportivo Davide Vaira, Direttore organizzativo: Daniele Freggia. Direttore Generale: Giovanni Corrado.

LA SQUADRA 2024-25: Portieri: Leonardo Loria, Nicolas Andrade, Adrian Semper. Difensori: Giovanni Bonfanti, Arturo Calabresi, Simone Canestrelli, Alessio Castellini, Adrian Rus, Oliver Abildgaard, Samuele Angori, Thomas Esteves, Malthe Hojholt, Medi Leris, Marius Marin, Gabriele Piccinini, Leonardo Sernicola, Markus Solbakken, Cristian Sussi, Idrissa Tourè, Alessandro Arena, Tommaso Ferrari, Alexander Lind, Henrik Meister, Stefano Moreo, Olimpiu Morutan, Matteo Tramoni, Emanuel Vignato. Allenatore: Filippo Inzaghi. Capitano: Antonio Caracciolo.

