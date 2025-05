Alexander Knaster: “Lo sguardo è già rivolto ai prossimi successi”

Written by admin• 6:42 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – “Il traguardo raggiunto è significativo, ma la testa è già al futuro. Voglio esprimere la mia gratitudine, partendo dal cuore pulsante di questa squadra: i nostri giocatori, guidati con determinazione dal capitano Antonio Caracciolo. Un grazie sentito va anche al nostro staff tecnico e al mister Pippo Inzaghi, per la dedizione e il lavoro quotidiano“, lo ha detto il proprietario del Pisa Alexander Knaster prima della premiazione della squadra.

“Un ringraziamento speciale va a tutta la nostra organizzazione, fatta di tante persone che spesso restano dietro le quinte ma che sono fondamentali per far crescere il nostro progetto. In particolare, voglio citare il presidente Super Beppe Corrado e il direttore generale Giovanni Corrado per il loro impegno e la loro visione. Desidero anche ringraziare il Comune di Pisa e il sindaco Michele Conti. Non è stato sempre facile all’inizio, ma oggi possiamo dire di aver costruito un buon rapporto solido e positivo, che ci auguriamo continui nel tempo, anche in vista dei tanti progetti che ci attendono. Un grande grazie ai veri proprietari del Pisa: i nostri tifosi. È con loro che vogliamo condividere ogni passo avanti e ogni vittoria futura“.

Last modified: Maggio 10, 2025