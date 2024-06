Giuliano Pizzanelli è il nuovo Presidente del Cus Pisa

Scritto da admin• 2:15 pm• Pisa, Sport

PISA – Dopo le tensioni interne degli ultimi mesi, il Cus Pisa ha il suo nuovo Presidente. L’assemblea dei soci, riunitasi in seconda convocazione lo scorso giovedì 6 giugno, ha eletto Presidente Giuliano Pizzanelli con 31 preferenze su 33 votanti. Il Presidente uscente Stefano Pagliara, poco prima dell’inizio della seduta assembleare, ha ritirato la candidatura e disertato i lavori.

Tutti gli organi sono stati rinnovati. Sono stati eletti membri del nuovo consiglio direttivo: Cecilia Baldera, Lorenzo Bellivia, Carolina Boddi, Eleonora Lanfranco, Giulio Messerini, Edoardo Moggi. Sono stati eletti Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Gian Gastone Gualtierotti Morelli e membri dello stesso collegio Aurelia De Simone e Francesco Galassi. La nomina del/la Vice Presidente e le deleghe ai membri del Consiglio direttivo verranno assegnate nella seduta del primo consiglio utile, che si terrà a breve.

Giuliano Pizzanelli ha una lunga esperienza sia sportiva che istituzionale. Hockeista e pallavolista, ha praticato anche atletica leggera e basket a livello amatoriale. Già membro del consiglio di amministrazione del Cus Pisa e Vice presidente dal 1999-2011, è stato rappresentante CUSI nel “Comitato per lo sport universitario” dell’Università di Pisa dal 2005 al 2012. Delegato provinciale del CONI di Pisa dal 2013. Nell’ultima assemblea del Cus Pisa era Vice presidente.

“Ringrazio i soci che mi hanno dato una larga fiducia e metto a disposizione le mie competenze e conoscenze del Cus Pisa per costruire un Cus sempre più importante per lo sport pisano e per la città», commenta il neo Presidente del Cus Pisa Giuliano Pizzanelli. «Mi auguro che si possa ricostruire un clima sereno all’interno del nostro centro e che si possano rinsaldare sempre di più i rapporti con la nostra Università. Spero – ha aggiunto – di introdurre alcune importanti novità nel lavoro del Cus per quanto riguarda in particolare l’attività agonistica e il recupero di valori che fanno riferimento alla storia del Cus”.

