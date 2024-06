“No Guns, No Demo, No UE”: il nuovo trittico di critica politica di LBS a Pisa

Scritto da admin• 3:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Lo street artist Bruno Salvatore Latella, noto come LBS, presenta a Pisa un nuovo trittico di critica politica intitolato “No Guns, No Demo, No UE” in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.

Questa opera, parte del progetto di Globalized Street Art “L’arte contro la distruzione”, si affianca al trittico “No Money, No War, No Web” esposto contemporaneamente in diverse città internazionali. Le opere criticano l’ascesa di figure politiche di destra radicale e anticostituzionale, rappresentando personaggi come Vladimir Putin, Xi Jinping, Elon Musk, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e Marine Le Pen.

L’artista mira a sensibilizzare sul fenomeno crescente dell’astensionismo elettorale, rivolgendo un messaggio visivo ossimorico soprattutto alle nuove generazioni. Latella, combinando artivismo e Pop art postmoderna, utilizza vari media per esprimere il suo messaggio sociologico e pedagogico.

Con numerose esposizioni, pubblicazioni e premi al suo attivo, LBS continua a progettare nuove opere e mostre sia in Italia che all’estero.

