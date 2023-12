Giovedì di corse all’Ippodromo di San Rossore

Scritto da admin• 1:45 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sette le corse in programma con inizio alle 13.15 giovedì 14 dicembre all’Ippodromo di San Rossore.

Tornano per l’occasione le corse in ostacoli con tre prove dedicate ai saltatori. Il premio Balorain è la più qualitativa delle tre e saranno in cinque al via sul percorso in steeple-chases sulla distanza dei 3.500 metri. Ches de Monmiral ha vinto una corsa di gruppo 3 a Milano e secondo in un gruppo 2 a Merano. Proveranno a batterlo Velo Dipinto e Fly Filo Fly.

Il premio Kiev è un handicap per i 2 anni sui 2.000 metri. Molti son oi cavalli che non hanno mai vinto in carriera e/o che corrono per la prima volta in handicap e questo rende la corsa molto incerta. Hidden Messages ha vinto con largo margine prova similare a San Rossore ma oggi ha peso impegnativo. Vienrose è reduce da piazzamento sulla pista così come Maratea. La sorpresa potrebbe fornirla It’s Hard.

Il premio Maria Walwska, handicap per le femmine di 3 anni e oltre sui 1.800 metri, chiuderà il pomeriggio e sarà Tris, Quarté Quinté. Sale di categoria ma la forma è dalla parte di Nocciola che può correre da protagonista. Dark Chocolate è bene in corsa e poi, reduci dal premio Andred dove hanno corso da protagoniste, Alroucha e Alma Hera completano il quadro delle più attese. A queste si possono aggiungere Sliding Woman e il peso leggero So Smooth.

