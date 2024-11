Giovedì 7 novembre nuova seduta del Consiglio Comunale a Pisa

Scritto da Antonio Tognoli• 1:55 pm• Pisa, Politica

PISA – Giovedì 7 Novembre, dalle 14,30, nuova seduta del Consiglio Comunale. All’ordine del giorno le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni.

Tra le prime, si ricorda quella del consigliere Gianluca Gioffrido (La città delle persone) su i fonanelli. Per le seconde, cioè per le interpellanze, si ricorda quella del consigliere Matteo Trapani (Pd) sul Parco Bini. Infine, per le mozioni, si ricorda quella sulla cittadinanza onoraria alle bambine e ai bambini nati in Italia sul principio dello jus scholae. Primo firmatario il consigliere Enrico Bruni (PD). All’inizio di questa seduta saranno discussi, come di consueto, i question time che, questa volta, sono tre.

Il primo, del consigliere Luigi Sofia (Si), è sulla richiesta di viabilità in via della Figuretta per il Rifugio Gatti mammoni. Gli risponderà l’assessore e vicesindaco Raffaele Latrofa. Il secondo, del consigliere Francesco Auletta, (Una città in comune) è sulla nuova base militare. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti. Il terzo, infine, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone) è sull’allontanamento dei laboratori di fare teatro dai locali del Teatro Verdi. Gli risponderà l’assessora Gabriella Porcaro. Le prossime sedute del Consiglio Comunale, come comunicato dal Presidente dello stesso Consiglio Comunale, Alessandro Bargagna (nella foto), si terranno, l’11, il 18 il 25 e il 26 di novembre e infine, il 29 novembre. Quest’ultima seduta del Consiglio Comunale sarà tutta dedicata alla Festa della Toscana.

Last modified: Novembre 6, 2024