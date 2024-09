Giovedì 5 settembre torna Serie B Social Club in diretta sulla nostra pagina Facebook

Scritto da admin• 8:24 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa che batte la Reggiana all’Arena, lo Spezia che rimonta il Cesena in una serata incredibile, con un finale cinematografico, la Sampdoria del nuovo tecnico Andrea Sottil che pareggia in casa col Bari e prova a ricompattarsi durante la sosta del campionato, la Carrarese che esce con le ossa rotto dal solito complicatissimo campo di Catanzaro: la serie B manda in archivio anche la quarta giornata di campionato, come sempre densa di motivi sui quali discutere.

Lo faremo durante la prossima puntata giovedì 5 settembre di Serie B Social Club, in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, analizzeranno insieme avventure e disavventure delle quattro società della costa ovest cadetta con le ultime notizie e la proiezione ai prossimi impegni. Se la passano decisamente meglio Pisa e Spezia che si trovano appaiate in testa alla classifica in coabitazione con la Juve Stabia con i toscani che attendono di conoscere il verdetto del ricorso per la partita di Cittadella che potrebbe mandare in orbita la squadra di Inzaghi.

Al tempo stesso la Sampdoria conta sull’esperienza del sostituto di Andrea Sottil, uno che ben conosce la categoria e che sa tirare fuori dai gruppi lo spirito necessario ad essere protagonisti in questo torneo, e poi la Carrarese che con gli innesti degli ultimi giorni di mercato, primo fra tutti quello di Falco, spera di alzare l’asticella con un gruppo più strutturato e pronto alle battaglie che verranno.

Appuntamento dunque a giovedì 5 settembre 2024, come sempre alle 21.

Last modified: Settembre 4, 2024