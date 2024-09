Giornata di pulizia a Boccadarno: l’Associazione ‘Acchiapparifiuti’ in azione con il patrocinio del Comune di Pisa

Scritto da admin• 1:46 pm• Attualità, Pisa

PISA – L’associazione “Acchiapparifiuti”, con il patrocinio del Comune di Pisa, organizza venerdì 20 settembre una giornata di pulizia a Boccadarno, sul lato destro della foce dell’Arno, all’interno della Tenuta di San Rossore. Il ritrovo è fissato per le 8.15 presso il centro visite del parco. Si consiglia di indossare abbigliamento lungo, scarpe da trekking e guanti da lavoro.

L’assessore alle politiche ambientali, Giulia Gambini, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Questa settimana Pisa è ancora una volta protagonista di significative attività di rimozione dei rifiuti. L’associazione “Acchiapparifiuti” svolge un lavoro costante di tutela ambientale, coinvolgendo cittadini e scuole. È essenziale aumentare la consapevolezza sui danni ambientali che possiamo prevenire con comportamenti responsabili. Iniziative come questa sono cruciali non solo per la pulizia concreta, ma anche per sensibilizzare la comunità sull’impatto delle pratiche scorrette. Questi interventi evidenziano la problematica delle plastiche e microplastiche nei nostri mari e litorali, che minacciano seriamente l’ecosistema e la biodiversità. La rimozione dei rifiuti e la sensibilizzazione sono fondamentali per evitare danni maggiori, che potrebbero influire anche sulla salute umana.»

Last modified: Settembre 18, 2024