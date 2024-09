Scadenza iscrizioni: decima edizione del Master in Vini Italiani e Mercati Mondiali

Scritto da admin• 1:41 pm• Cultura, Pisa

PISA – Le iscrizioni alla decima edizione del master universitario di primo livello in “Vini Italiani e Mercati Mondiali”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa insieme ad altre università toscane e in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, si chiuderanno l’8 ottobre. Questo master rappresenta un punto di riferimento per la formazione professionale nel settore enologico italiano.

Il programma, che ha visto un crescente successo, prepara professionisti esperti in marketing e comunicazione internazionale del vino, una figura sempre più richiesta. I dati sull’occupazione dimostrano l’efficacia del master, con circa il 70% degli studenti che trova lavoro subito dopo lo stage e tassi di occupazione tra il 65% e il 90% entro un anno dal conseguimento del titolo.

Il master offre competenze in produzione vitivinicola, comunicazione e marketing, degustazione dei vini, e strategie di promozione sui mercati globali, con un focus su aree emergenti come Africa e Sud-est asiatico. È aperto a laureati di primo livello e a laureandi che completano gli esami prima dell’inizio delle lezioni. È possibile partecipare anche a singoli moduli o come uditori.

Il direttore del master, Pietro Tonutti, sottolinea l’importanza della vitivinicoltura italiana come eccellenza internazionale, nonostante le sfide recenti come il cambiamento climatico e le conseguenze del Covid. Il settore continua a mostrare segni positivi, con un export di vino che potrebbe raggiungere circa 8 miliardi di euro entro la fine dell’anno. La promozione internazionale e le strategie di comunicazione sono cruciali per il successo del settore e per l’espansione verso nuovi mercati.

