Giornata della commemorazione dei defunti: interventi e modifiche al traffico a Pisa

PISA – Il 2 novembre si celebra la commemorazione dei defunti. In previsione dell’aumento di visitatori, l’Amministrazione Comunale ha previsto aperture straordinarie e modifiche al traffico.

Fino al 3 novembre, i cimiteri comunali saranno aperti dalle 8:00 alle 17:30. Dal 2020, sono stati investiti circa 3 milioni di euro in interventi di manutenzione e miglioramento. Tra le novità, è in fase di completamento una fontana marmorea per la dispersione delle ceneri nel nuovo giardino della Rimembranza al cimitero suburbano di via Pietrasantina.

Il sindaco Michele Conti ha sottolineato l’importanza di ricordare i cittadini pisani scomparsi, evidenziando gli sforzi dell’amministrazione per garantire cimiteri decorosi e accoglienti. Il vice sindaco Raffaele Latrofa ha espresso vicinanza a chi si reca nei cimiteri e ha rinnovato l’impegno per la loro riqualificazione.

Le celebrazioni inizieranno alle 9:30 al cimitero di San Michele degli Scalzi, con omaggi a diverse tombe, seguiti dalla deposizione di corone di alloro ai campi militari. La giornata si concluderà con una Santa Messa nella chiesa di San Gregorio Magno.

Sono stati completati diversi interventi, tra cui la realizzazione di un nuovo campo murato a San Piero a Grado, che conta 64 tombe rialzate. Al cimitero suburbano, sono stati ampliati il forno crematorio e restaurati i locali del Tempio Crematorio. Inoltre, nel Giardino della Rimembranza è stata installata una nuova fontana e sono state create strutture accessibili.

Attualmente, sono in fase di consegna e approvazione diversi lavori, tra cui la ristrutturazione di edifici e padiglioni, la creazione di nuovi ossari e l’aggiornamento degli impianti elettrici.

Fino al 3 novembre, sono in vigore provvedimenti di viabilità e sosta dalle 8:00 alle 17:30. Queste modifiche includono l’istituzione di un senso unico in via Pietrasantina e il divieto di transito antistante il cimitero suburbano, oltre a inversioni di senso e divieti di sosta in varie aree circostanti.

Last modified: Ottobre 30, 2024