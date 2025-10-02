Giocata l’ultima gara della fase a gironi di Coppa Toscana per la Seconda Categoria

Pisa (giovedì, 2 ottobre 2025) — Mercoledì 1 ottobre si è giocata gara 3 della fase a gironi per la Coppa Toscana a cui partecipano le squadre di Seconda Categoria del territorio pisano.
di Leonardo Miraglia
Questo i risultati:
Girone 12
- La Corte vs Porta a Lucca: 3-4 M. Bahiti, M. Bahiti, M. Bahiti, M. Bahiti MVP: Matteo Bahiti (Porta a Lucca)
Qualificato per i trentaduesimi di finale: Pontasserchio
Girone 13
- San Prospero Navacchio vs Tirrenia: 2-0
Qualificato per i trentaduesimi di finale: San Prospero Navacchio
Girone 14
- Atletico Cascina vs Tre e 23 Academy: 1-2 S. Lettori, T. Martelli
Girone 15
- Castelfranco Calcio vs Santa Maria a Monte: S. Salvadori, G. Campani 2-1 T. Puliti
Qualificato per i trentaduesimi di finale: Castelfranco Calcio
Girone 16
- Sporting Lazzeretto vs Capanne Calcio 1989: F. Viti (26′ st) 1-4 G. Mor (9′ pt), J. Iaia (21′ pt), E. Kodraziu (Rig.) (24′ st), G. Mor (38′ st) MVP: Emirald Kodraziu (Capanne Calcio 1989)
Qualificato ai trentaduesimi di finale: Capanne Calcio 1989Last modified: Ottobre 2, 2025