Giocata l’ultima gara della fase a gironi di Coppa Toscana per la Seconda Categoria

Pisa (giovedì, 2 ottobre 2025) — Mercoledì 1 ottobre si è giocata gara 3 della fase a gironi per la Coppa Toscana a cui partecipano le squadre di Seconda Categoria del territorio pisano.

di Leonardo Miraglia

Questo i risultati:

Girone 12

  • La Corte vs Porta a Lucca: 3-4 M. Bahiti, M. Bahiti, M. Bahiti, M. Bahiti MVP: Matteo Bahiti (Porta a Lucca)

Qualificato per i trentaduesimi di finale: Pontasserchio

Girone 13

  • San Prospero Navacchio vs Tirrenia: 2-0

Qualificato per i trentaduesimi di finale: San Prospero Navacchio

Girone 14

  • Atletico Cascina vs Tre e 23 Academy: 1-2 S. Lettori, T. Martelli

Girone 15

  • Castelfranco Calcio vs Santa Maria a Monte: S. Salvadori, G. Campani 2-1 T. Puliti

Qualificato per i trentaduesimi di finale: Castelfranco Calcio

Girone 16

  • Sporting Lazzeretto vs Capanne Calcio 1989: F. Viti (26′ st) 1-4 G. Mor (9′ pt), J. Iaia (21′ pt), E. Kodraziu (Rig.) (24′ st), G. Mor (38′ st) MVP: Emirald Kodraziu (Capanne Calcio 1989)

Qualificato ai trentaduesimi di finale: Capanne Calcio 1989

