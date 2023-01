Genoa – Pisa affidato ad un fischietto aretino

Scritto da admin• 6:49 pm• Pisa SC, Tutti

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Genoa-Pisa in programma sabato 28 gennaio (ore 16.15) e valida per la 22° giornata del campionato Serie BKT a Manuel Volpi di Arezzo.



Il direttore di gara sarà assistito da Filippo Meli di Parma e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. Il Quarto Ufficiale sarà Andrea Bordin di Bassano del Grappa

VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano AVAR Salvatore Longo di Paola.

