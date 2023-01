Pisa, otto gol al Castelfiorentino in amichevole

Scritto da admin• 6:53 pm• Pisa SC, Tutti

PISA – Amichevole infrasettimanale per il Pisa Sporting Club che nel pomeriggio è sceso in campo all’Arena Garibaldi per affrontare il Castelfiorentino, formazione militante nel campionato di Eccellenza Toscana.

Il tecnico Luca D’Angelo ha fatto ruotare nei novanta minuti tutti gli effettivi a sua disposizione testando la condizione atletica della squadra e provando alcune soluzioni tattiche già orientate verso il prossimo impegno di campionato che vedrà i nerazzurri di scena al “Ferraris” contro il Genoa (sabato, ore 16.15).

Per la cronaca il match si è concluso col punteggio di 8-0 in favore dei nerazzurri grazie ai gol di Matteo Tramoni, Beruatto, Tourè, Moreo, Gliozzi (2), Esteves e Masucci

La settimana dei nerazzurri proseguirà giovedì con una seduta pomeridiana al “Cetilar” di San Piero a Grado e quindi venerdì mattina nuovamente all’Arena per la tradizionale rifinitura della vigilia.

Last modified: Gennaio 25, 2023