Gemellaggi, delegazione di Hangzhou ricevuta in sala delle Baleari

Buscemi: “Felici di riprendere i rapporti. Interessanti possibilità di collaborazione per il futuro”

PISA – Una delegazione della città cinese di Hangzhou è stata in visita a Pisa in questi giorni, ricevuta in sala delle Baleari dal sindaco di Pisa Michele Conti.

La delegazione, guidata da Luo Weihong, vicepresidente dell’assemblea cittadina, accompagnata da Guan Zhonggi, console generale pro tempore della Repubblica Popolare Cinese a Firenze. All’incontro erano presenti per il Comune il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Bargagna, l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, e l’assessore ai gemellaggi e alla cooperazione internazionale, Riccardo Buscemi.

«Siamo molto felici di riprendere i rapporti con la città di Hangzhou – ha detto l’assessore Riccardo Buscemi -. Ringrazio la delegazione cinese per la visita a Pisa e l’invito a visitare la loro città in occasione dei principali eventi in programma nei prossimi mesi, con potenzialità di collaborazione molto interessanti per il nostro territorio».

La città di Hangzhou, situata sulla pianura del fiume Yangtze, è la capitale della provincia orientale del Zhejiang, a circa 190 km da Shanghai. Marco Polo nei suoi resoconti di viaggio la definisce la città più bella e gloriosa al mondo. È gemellata con Pisa dal 2008.

