Gasperini: “La risposta della squadra è ottima. A Pisa sarà una trasferta insidiosa”

Written by admin• 10:12 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma -Pisa, in programma all’Arena Anconetani sabato 30 agosto alle ore 20.45. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale Romaforever.

di Maurizio Ficeli

Sulla squadra giallorossa: “Devo dire che la cosa più importante è stata la risposta dei giocatori, la risposta della squadra: in questi due mesi sono stati sempre partecipi, mi hanno seguito e ci hanno creduto, presentandosi alla prima di campionato con un grande spirito. Al di là della prestazione, che è tutto migliorabile, questo per me è la base di partenza. Siamo contenti di aver vinto contro un avversario ostico e difficile come il Bologna“.

Sul Pisa. “Adesso dobbiamo proseguire, a cominciare da sabato a Pisa, sarà una partita insidiosa come lo sono tutte in Serie A. Troveremo una squadra, il Pisa e una piazza che tornano in Serie A dopo tanti anni, con entusiasmo e voglia di fare: sarà un’altra bella partita. Le indicazioni sulla squadra arriveranno di volta in volta, partita dopo partita, con nuovi obiettivi da raggiungere“.

Sul gruppo squadra in generale: “Serve avere un gruppo omogeneo, solido e competitivo. Invece di caricarsi di contratti pesanti, vanno bene i giovani con questi profili, anche più di uno: non tutti ce la fanno, ma se qualcuno riesce a entrare stabilmente nel gruppo è un successo. Così la società non deve sempre guardare solo ai profili top con costi elevatissimi, ma può crearsi in casa giocatori validi. È anche più bello crescere i propri talenti: certo, serve una base forte, perché altrimenti i giovani non puoi responsabilizzarli subito. Poi sono loro stessi, con le prestazioni in allenamento e in partita, a dirti se sono pronti o se devono aspettare“.

Il tecnico giallorosso snocciola poi i nomi dell’attacco della Roma convocati per la gara di Pisa: “Domani il nostro attacco è formato da Ferguson, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Baldanzi e Soulé. In più si aggregherà Arena, un ragazzo della Primavera che in allenamento mi ha incuriosito: visto che abbiamo posto in panchina, lo porteremo con noi per cominciare a conoscerlo. Questo è il nostro attacco domani, e da qui dobbiamo tirare fuori quanto necessario per vincere la partita col Pisa, possibilmente“.

Last modified: Agosto 30, 2025