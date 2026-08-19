Sabato 22 agosto prima serata della XV edizione della festa Marina Slow con la presentazione del libro “A tavola con Gemma”

Written by Redazione• 10:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

MARINA DI PISA – Ai nastri di partenza sabato 22 agosto la XV edizione della festa Marina slow (in via della Sirenetta a Marina di Pisa). Dopo i saluti di apertura della festa alle ore 18,00, presso lo spazio libreria, alle ore 18,45, avrà luogo la presentazione del libro “A tavola con Gemma. Sapori, ricette e racconti della campagna cascinese tra Ottocento e Novecento” di Patrizia Rasetti e Michela Bongiorni (Carmignani editrice). Le autrici dialogheranno con gli scrittori Sandro Bartolini e Fabiano Corsini.

Il libro rappresenta un viaggio nel tempo, tra storia, memoria, gusto e tradizioni gastronomiche. Le autrici intrecciano saggio e racconto per restituire la voce di un territorio attraverso i prodotti della terra e le sue tradizioni. Dieci piatti storici, tuttora vivi nella cucina toscana, diventano l’occasione per esplorare usi, saperi e valori di una società in trasformazione perché un piatto nel tempo in cui è nato può raccontare molto più di quanto suggerisca la sola ricetta. Può parlare di economia domestica e di lavoro, di stagioni e disponibilità degli alimenti, di differenze sociali, del ruolo delle donne e del modo in cui una comunità percepisce se stessa. La vita nelle case contadine, i prodotti dell’aia e dell’orto, le feste di paese, i ritmi imposti dal lavoro e dalle stagioni, le trasformazioni sociali e la nascente emancipazione femminile vengono osservati da un punto di vista particolare, quello della tavola, perché capire che cosa si coltivava, si acquistava, si conservava e si cucinava significa anche comprendere come vivevano le persone, quali risorse avevano a disposizione e quale rapporto intrattenevano con il territorio. Nel volume, dove la narrazione parte dall’universo letterario creato da Patrizia Rasetti, quello dove vive Gemma Galleschi, brillante e ironica direttrice di Conservatorio, investigatrice per caso e protagonista di una serie di romanzi gialli ambientati nella provincia pisana, saggio e racconto si alternano alle ricette storiche, piatti arrivati fino a noi che diventano altrettanti strumenti per capire la società e la cultura materiale dell’epoca. La cucina assume così il valore di un documento storico, capace di conservare tracce della vita comune che raramente trovano posto nelle grandi narrazioni.

La serata prosegue alle ore 21:00 presso il palco centrale della festa con una Prolusione alla XV edizione di Marina Slow. Sul palco dialogano Maria Valeria della Mea e don Roberto Filippini. Infine alle ore 22:00 avrà luogo un concerto di De Soda Sister, trio acustico tutto al femminile che tra stornelli, canti di lavoro, storie di lotta e brani d’autore, unisce ironia, memoria storica e impegno sociale.

Last modified: Agosto 20, 2026