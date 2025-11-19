Gabriele Piccinini: “Tifo Reggiana, per me è un derby e spero nello sgambetto al Sassuolo”

Written by Antonio Tognoli• 4:25 pm• Pisa SC

PISA – Con l’assenza forzata di Akinsanmiro per infortunio, uno dei possibili sostituti a centrocampo per mister Alberto Gilardino è sicuramente Gabriele Piccinini. La gara contro il Sassuolo per il centrocampista nerazzurro è un vero e proprio derby, vista la simpatia calcistica che Gabriele ha per la Reggiana, la squadra della sua città natale.

di Giovanni Manenti

Sul successo sulla Cremonese: “Sono particolarmente soddisfatto di aver contribuito alla vittoria avendo partecipato all’azione della rete che ha deciso l’incontro, soprattutto per aver sbloccato il risultato in un momento delicato della gara e sono convinto che questi tre punti daranno grande fiducia a tutta la squadra“.

Sulla forza del gruppo: “Sono d’accordo sul fatto che avere a disposizione giocatori che già si conoscono per aver giocato assieme due o più stagioni rappresenti un punto a favore sotto il profilo dell’unità e dell’affiatamento, come stiamo dimostrando in queste ultime giornate, senza trascurare l’importanza della presenza di calciatori esperti quali Albiol, Cuadrado ed Aebischer che, oltre a far valere la loro esperienza, si sono dimostrati disponibili ad aiutare i più giovani“

Sulla sua crescita professionale: “E’ ovvio che per me, avendo giocato in tutte le categorie dalla Serie D in poi, essere giunto a disputare il campionato di Serie A rappresenti una situazione che necessita di un normale assestamento, una questione che definirei fisiologica, così come è normale che il mio impiego sia stato ridotto, anche se il mio obiettivo resta quello di continuare ad allenarmi seriamente per poter dare il contributo alla squadra ogni volta che il tecnico lo riterrà opportuno, confermando che non guardo a possibili alternative di mercato che non siano il Pisa“.

Sulla trasferta di Reggio Emilia: “Per me si tratta di un ritorno a casa ed anche un derby, essendo tifoso della Reggiana, la squadra della mia città, così che spero in un risultato a noi favorevole con il solo dispiacere dell’assenza dei tifosi che lo scorso marzo, al di là del risultato sfavorevole, ci dettero una grossa mano nella sfida contro l’allora capolista, così che giocheremo anche per loro“.

Last modified: Novembre 19, 2025