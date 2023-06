Scritto da admin• 5:19 pm• Cascina, Cronaca, Cronaca, Pisa, Tutti, Tutti

CASCINA – Incidente stradale a Cascina in Via dei Fossi Doppi. Un furgone è finito in un fosso intorno alle ore 13, mentre stava percorrendo la strada.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente. Ancora sconosciute le cause dell’incidente, ma si pensa al possibile malore dell’autista del mezzo coinvolto.

La strada è rimasta chiusa per circa due ore, causa rimozione del mezzo interessato, con qualche disagio per i cittadini, ma soprattutto per i residenti.

Last modified: Giugno 6, 2023