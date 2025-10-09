Fumetti & Popcorn Kids: domenica mattina di cinema, fumetti e colazione per i più piccoli all’Arsenale

Written by admin• 4:19 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Tutto pronto al Cineclub Arsenale di Pisa per i nuovi laboratori creativi e i film d’animazione e per l’infanzia a ingresso gratuito di Fumetti & Popcorn Kids (12 e 26 ottobre, 9 e 16 novembre), il progetto nato all’interno della rassegna Fumetti & Popcorn, diretta da Alessandra Ioalè e dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, che esplora il connubio tra fumetto e cinema.

Apertura sempre di domenica alle 10 con la colazione offerta da Sezione Soci Coop Pisa. Anche per questa undicesima edizione della rassegnail Cineclub Arsenale organizza fino a novembre tanti momenti dedicati all’illustrazione e al cinema per i più piccini, per favorire la conoscenza di cinema e del fumetto fra bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.

Eventi a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria alla mail arsenale@arsenalecinema.com.

L’edizione 2025 di Fumetti & Popcorn è realizzata con il contributo di Fondazione Pisa e UniCoopFirenze, in collaborazione con Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere dell’Università di Pisa, Fondazione Tuono Pettinato e Libreria Ghibellina.

In programmail12 ottobre (ore 10) il laboratorio a cura di Noemi Vola dal libro “No, No e No” (Corraini edizioni) e la proiezione del film Minuscule – La valle delle formiche perdute di Thomas Szabo e Hélène Giraud. Secondo appuntamento in calendario per il 26 ottobre (ore 10), con il laboratorio creativo dell’illustratrice Daniela Sbrana ispirato a “Ponyo sulla scogliera”. Seguirà la proiezione del film Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaki. L’evento è realizzato in collaborazione con “Storie in movimento – Il festival”. La rassegna proseguirà il 9 novembre (ore 10) con il laboratorio della fumettista curato da Alice Milani dal libro “Nel paese degli Inuit” e la proiezione del film Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode e Brando Quilici e si chiuderà il 16 novembre (ore 10) con l’illustratore Roberto D’Agnano per il libro “Bermuda” e la proiezione del film Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli di Kirk De Micco e Faryn Pearl.

Last modified: Ottobre 9, 2025