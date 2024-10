Frosinone – Pisa 0-0. I nerazzurri non sfondano allo Stirpe

Scritto da admin• 2:13 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Un Pisa in superiorità numerica per 80 minuiti non riesce ad avere la meglio sul Frosinone. Allo Stirpe finisce 0-0 tra Frosinone e Pisa con i nerazzurri che non sfruttano il mezzo passo dello Spezia venerdì ma rimangono comunque primi in classifica con due punti in più sul Sassuolo e tre sui liguri.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Nel Pisa tornano titolari rispetto alla gara contro il SudTirol Marius Marin e Arena dopo il riscaldamento che all’ultimo prende il posto di Tramoni che va in panchina. Confermato Hojholt a centrocampo, Piccinini dal primo minuto a destra al posto di Touré. Frosinone in campo con il 3-5-2.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia rossa, Frosinone in giallo azzurro. Chicero commette fallo su Semper Giua va a rivedere il fallo ed espelle il giocatore ciociaro. Frosinone in dieci dunque dal quinto minuto. Il Pisa prova a sfruttare la superiorità numerica, ma il Frosinone si chiude bene. La squadra di Inzaghi conquista un paio di corner. Cerofolini devia in angolo un destro di Marin dal limite. Poi ci prova Piccinini al volo su cross da sinistra di Moreo, palla però alta sopra la traversa. Un paio di fallo a metà campo. Gara spezzettata all’altezza della mezz’ora. Ci prova anche il Frosinone con il colpo di testa di Bracaglia che termina alto sopra la traversa. Sono ben otto i corner conquistati dal Pisa nel primo tempo. Ci prova anche Caracciolo di testa sull’ennesimo tiro dalla bandierina. Cerofolini blocca. Il Pisa insiste nella sua azione offensiva. Arena scodella dalla sinistra in mezzo per la testa di Lind, parla ancora fuori. Sono tre i minuti di recupero assegnati da Giua. Nel recupero Gelli cerca una specie di girata acrobatica che però Semper non ha difficoltà a bloccare. Si va al riposo sullo 0-0 allo Stirpe.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa Nicholas Bonfanti prende il posto di Lind. Il Frosinone invece lascia negli spogliatoi Ghedjemis. I ciociari conquistano due corner e ci provano con un sinistro di Marchizza ma Giua segnala un fuorigioco. Il Frosinone si fa pericoloso con Gelli ma il suo piatto destro è preda di Semper. Bonfanti va in gol con il destro ma Giua annulla per un precedente fallo di Arena. Nel frattempo al 57’ Inzaghi passa a quattro con l’inserimento di Angori a sinistra e Vignato che rileva Hojholt. Dal limite ci prova Piccinini con il sinistro, palla alta sopra la traversa. Angori se ne va di prepotenza sulla sinistra, mette in mezzo l’azione sfuma. Al 65’ Pisa vicino al gol. Brutto fallo di Biraschi su Moreo. Punizione di Vignato colpo di testa di Caracciolo palo sulla respinta Canestrelli gira di un soffio a lato rispetto al palo di sinistra della porta di Cerofolini. Gioco molto spezzettato. C’è molto nervosismo e si gioca molto poco. Pisa sfortunato. Buon momento per il Pisa che mette alle corde il Frosinone con una grande azione e il cross da sinistra di Angori per Nicholas Bonfanti che a centro area trova la forza ma non la precisione con un sinistro centrale è facile preda di Cerofolini. Ci provano due volte prima Moreo e poi Canestrelli. Oyono chiude su cross di Calabresi. Nel mezzo all’area del Frosinone svetta ancora Caracciolo che mette alto sopra la traversa. Poco prima Angori era finito sulla lista dei cattivi per un fallo su Kvernadze. Sono cinque i minuti di recupero. Al 90’ il Pisa si fa trovare scoperto ma il cross di Kvernadze è preda di Semper. Ultimi minuti di gara allo Stirpe. Pisa in avanti. Arena conquista una punizione dal limite. Giallo per Barcella all’esordio in serie B. Vigneto però calcia sulla barriera l’ultima occasione della partita. Allo Stirpe è solo 0-0.

FROSINONE – PISA 0-0

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Monterisi, Biraschi, Bracaglia; A. Oyono (85’ Oyono J.), Gelli, Darboe (86’ Barcella), Vural (72’ Garritano), Marchizza; Ghedjemis (46’ Kvernadze), Cichero. A disp. Sorrentino. Ambrosino, Begic, Bettella, Szyminski, Canotto, Vanzelli, Machin. All. Leandro Greco.

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Piccinini, Marin, Hojholt (57’ Vignato), Beruatto (57’ Angori); Moreo (80’ Mlakar), Arena; Lind (46’ N.Bonfanti). A disp. Nicolas, Loria, Touré, Tramoni, Abildgaard, Calabresi, Jevsenak, G.Bonfanti. All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia (Ass. Yoshikawa – Cipriani). Quarto ufficiale: Luongo. VAR: Nasca. AVAR: Gariglio

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Ammoniti Lind (P), Rus (P), Bracaglia (F), Biraschi (F), Angori (P), Barcella (F). Espulso Chichero (F) al 5’ pt. Angoli 4-13. Rec pt 3’; st 5’. Spettatori 10.106 di cui 524 provenienti da Pisa.

Last modified: Ottobre 27, 2024