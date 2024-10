Carlotta Dama Campionessa Europea di Muay Thai WKU

Scritto da admin• 11:07 am• Attualità, Pisa, Sport

Una grande serata per lo sport da combattimento al PalaSport di Pisa

PISA – Una “serata da incorniciare” per la “Kurosaki Dojo” ed il suo allenatore Simone Benedettini, quella che si è svolta sabato 26 ottobre 2024 presso il Palazzetto dello Sport di Pisa per la settima edizione della “Night of Siam“, riunione di Arti marziali che ha visto disputarsi due incontri validi per il titolo Europeo Muay Thai WKU femminile Cat, 52,5kg e Muay Thai ISKA maschile Catt. 70kg, il tutto con un contorno di pubblico quanto mai numeroso ed appassionato che non ha mancato di incitare ed applaudire gli atleti che non si sono risparmiati una volta saliti sul quadrato.

di Giovanni Manenti

Riunione dalla doppia valenza, in quanto preceduta da otto incontri di Pugilato – di cui uno della Categoria School e della Categoria Youth e cinque della Categoria Elite fra i Dilettanti . conclusi con il Match Clou fra i Professionisti al limite dei 79kg. sulla distanza delle sei riprese che ha visto affrontarsi l’italiano di origini albanesiMarvin Ademaj del Boxing Club San Giuliano Terme ed il 25enne guineano Alia Balde della Boxe Promotion Lastra a Signa, con quest’ultimo ad imporsi ai punti, mantenendo così immacolato il suo percorso che lo ha visto sinora aggiudicarsi tutti e quattro gli incontri disputati fra i Professionisti.

Nella Categoria Elite sono saliti sul ring anche i fratelli Samuele (Cat.67kg.) e Simone Marocchini (Cat.92kg.) della Pugilistica Galileicon esiti opposti, ovvero che il primo si è dovuto arrendere davanti a Bechir Rezgui, sconfitto ai punti, mentre con analogo verdetto a proprio favore Samuele si è imposto nella sfida contro Niccolò Gangale del Boxing Club Pistoia, venendo altresì premiato come miglior pugile della Rassegna fra i Dilettanti.

Conclusa la parte dedicata alla Boxe, la serata è entrata nel vivo con il programma della “Night of Siam” che ha visto svolgersi 8 incontri di Muay Thai a livello dilettanti, per poi lasciare spazio ai Professionisti, con 6 incontri di Muay Thai ed uno di MMA (acronimo di Mixed Martial Arts) che ha visto il 33enne atleta pisano Federico Perri sbarazzarsi nel corso del solo primo Round del suo avversario, Dominik Mitidieri.

E’ stata quindi la volta delle atlete della Kurosaki Dojo salire sul quadrato, con dapprima la veterana Michela Galli a disporre ai punti ma con verdetto unanime della colombiana Valentina Cruz, per poi toccare alla 22enne Carlotta Dama giocarsi la chance del titolo europeo WKU (acronimo di World Kickboxing Union) contro l’austriaca Birgit Bernhofer per un match che, previsto sulla distanza delle cinque riprese, non ha avuto storia, con l’atleta pisana a dimostrare sin dai primi colpi la propria superiorità e quindi concludere prima del limite per kot nel corso del secondo roundper poi ricevere l’ovazione dei suoi tanti tifosi presenti a bordo ring ed in tribuna.

Il programma prevedeva altresì l’esibizione del pisano Enrico Carrara, recente vincitore del titolo di Campione Intercontinentale ISKA(acronimo di International Sport Kickboxing Association), opposto al messicano Omar Moreno, con i due atleti a dar vita ad un incontro duro e combattuto che ha visto per primo Carrara subire già nel corso della prima ripresa un taglio alla parte sinistra del capo che ha necessitato l’intervento del medico per poi “restituire il favore” al proprio avversario, la cui ferita sulla fronte è stata però tale da non consentire il prosieguo dell’incontro che ha visto pertanto il nostro portacolori aggiungere un altro successo alla sua già brillante carriere.

Mancava solo la “ciliegina sulla torta” per il Team di Simone Benedettini, che sarebbe stata la vittoria di Gerardo Luperini nel match che concludeva la riunione e valido per il titolo europeo ISKA contro il marocchino naturalizzato spagnolo Mohamed Bullalmaun, ma così non è stato, vista la netta superiorità espressa sul ring dal suo avversario, con l’arbitro a decretare il kot nel corso della terza ripresa.

In ogni caso, un notevole successo, sia dal punto di vista organizzativo che di pubblico, oltre all’elevata qualità degli incontri proposti, il che fa ben sperare nello sviluppo di queste discipline, con l’arrivederci al prossimo anno per la disputa dell’ottava edizione.

I principali risultati della Serata

Pugilato – Categoria Elite

Cat. 67kg – Bruno Martins (Pugilistica Cascinese) b. Emanuele Pianese (Boxe Fusco) ai punti

Cat. 67kg – Bechir Rezgui (Giuliano Boxe) b. Samuele Marocchini (Pugilistica Galilei) ai punti

Cat. 80kg – Manuel Pieri (Metropolis Viareggi) b. Niko Patrinostro (Boxe Sanseverino) ai punti

Cat. 92kg – Simone Marocchini (Pugilistica Galilei) b. Niccolò Gangale (Boxing Club Pistoia) ai Punti

Pugilato – Categoria Professionisti

Cat. 79kg – Alia Balde (Boxe Promotion Lastra a Signa) b. Marvin Ademaj (Boxing Club San Giuliano Terme) ai punti

MMA – Categoria Professionisti

Cat. 74kg – Federico Pieri /Team SBG Ireland) b. Dominik Mitidieri (Team 5 Rounds Torino) per ko al primo round

Muay Thai – Categoria Professionisti

Cat. 65kg – Redjan Tafani (Grifa Gym Montecatini) e Papa Dirahim Diop (Spartan Dojo Colle val d’Elsa) incontro pari

Cat. 58kg – Michela Galli (Kurosaki Dojo Pisa) b. Valentina Cruz (Daytona Gym Trieste) ai punti

Cat. 72kg – Enrico Carrara (Kurosaki Dojo Pisa) b. Omar Moreno (Daytona Gym Trieste) per arresto combattimento al secondo round intervento medico

Cat. 65kg – Vittorio Bianchini (Muay Thai Creed Massa) b. William Di Loreto (The King Fight Club) ai punti

Incontro valido per il titolo europeo femminile WKU

Cat. 52,5kg – Carlotta Dama (Kurosaki Dojo Pisa) b. Birgit Bernhofer (Bushido Gym San Salvo) per kot al secondo round

Incontro valido per il titolo europeo maschile ISKA

Cat. 70kg – Mohamed Bullalmaun (Muay Thai Camp Milano) b. Gerardo Luperini (Kurosaki Dojo Pisa) per kot al terzo round

