Fratelli d’Italia Pisa vicina alle Forze dell’Ordine

PISA – “Anche e non solo alla luce degli ultimi fatti di cronaca, Fratelli d’Italia Pisa ha voluto manifestare la propria vicinanza e il proprio sostegno alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini, spesso affrontando situazioni di grande difficoltà e rischio personale”, si legge in una nota stampa.

“Questo fine settimana, abbiamo deciso di recarci presso le sedi della Questura, della Stazione dei Carabinieri, della Casa Circondariale Don Bosco e della Guardia di Finanza, per consegnare un panettone come gesto simbolico di riconoscenza e di ringraziamento per l’instancabile lavoro svolto dagli uomini e dalle donne che operano per difendere la nostra comunità. L’iniziativa assume un significato particolare alla luce del recente episodio accaduto a Rimini, che ha visto un Carabiniere indagato per eccesso di difesa mentre tentava di fermare un immigrato che girava per strada e che senza motivo, aveva accoltellato quattro persone per strada. Questo fatto, oltre a destare preoccupazione, sottolinea ancora una volta quanto sia delicato e complesso il lavoro delle Forze dell’Ordine, spesso costrette a intervenire in contesti di estrema emergenza, affrontando rischi personali e responsabilità gravose”.

All’iniziativa hanno partecipato il Capogruppo di Fratelli D’Italia, Maurizio Nerini, la Vice capogruppo di Fratelli d’Italia e Presidente Seconda Commissione Consiliare Permanente, Rachele Compare, insieme alla Consigliera provinciale di Fratelli d’Italia e Vice Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Orlanza, unitamente al Segretario provinciale, Serena Bulleri e ad alcuni membri del coordinamento cittadino.

La delegazione ha rappresentato il pieno sostegno del gruppo politico alle Forze dell’Ordine per rinnovare l’ impegno nel promuovere politiche che ne valorizzino il ruolo e ne garantiscano adeguate tutele.

“Rimarco a chiare lettere la vicinanza e solidarietà ai militari spesso coinvolti negli attuali casi di cronaca, dice la Consigliera Compare, aggiungendo “ é evidente ai fatti che il carabiniere indagato a Rimini, si è trovato nell’esigenza di rispondere alla minaccia incombente per assicurare la sua incolumità e quella di tutte le persone esposte al pericolo, le indagini faranno il proprio corso, ed esprimo la più sentita vicinanza alle nostre forze dell’ordine che quotidianamente sono al servizio della sicurezza di tutti gli italiani.

Ancora una volta il centrodestra dimostra una posizione chiara solidale con gli agenti in divisa, cosa che non traspare dall’altra corrente politica”, conclude Compare.

“Fratelli d’Italia Pisa continuerà a essere al fianco di chi, ogni giorno, lavora per la sicurezza e il benessere della nostra comunità” ribadisce il Capogruppo Nerini, il massimo rispetto per le Forze dell’Ordine applicando la parola sottolineata anche dal Presidente Mattarella, sul rispetto”.

“Essere qui oggi è stato molto significativo”, aggiunge la Consigliere Orlanza, “il cambiamento deve venire proprio dalla politica e ora che siamo al governo del paese possiamo dare quel cambiamento che tanto si aspetta e ridare la dignità alle forze dell’ordine che tutti i giorni operano per la nostra sicurezza: basta sputi,basta offese e basta processi senza giusta ragione alle forze dell’ordine”, dichiara la Consigliere Orlanza

