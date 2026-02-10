Frana sulla via Francesca. Confcommercio: “Garantire sicurezza e ripristinare la viabilità per non penalizzare le imprese”

Written by admin• 3:10 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “Esprimiamo la più totale vicinanza alle attività, ai cittadini e alle famiglie che stanno subendo forti disagi per la frana sulla via Francesca, garantire la piena sicurezza del tratto stradale è la priorità e chiediamo alla Provincia di agire tempestivamente per il ripristino di un’arteria fondamentale per imprese e residenti di Santa Maria a Monte e Montecalvoli”. Esprime tutta la sua preoccupazione il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

“Purtroppo non è la prima volta che il traffico sulla via Francesca viene interrotto a causa di episodi simili ed è innegabile la necessità di un monitoraggio costante del territorio con verifiche puntuali da parte degli enti preposti e delle autorità competenti. Allo stesso tempo chiediamo alla Provincia di Pisa, che ha la competenza sulla strada, di prodigarsi con il massimo sforzo e con ogni mezzo a disposizione per garantire interventi tempestivi e la riapertura in piena sicurezza”.

“La frana è tremendamente impattante per la viabilità e rischia di provocare gravi conseguenze per attività e imprese del territorio di Santa Maria a Monte in assenza di un ripristino in tempi celeri, ma ad essere penalizzati sono nel complesso i collegamenti tra la Valdera e la Zona del Cuoio, con il rischio di congestionare le altre arterie stradali nelle ore dove il traffico è più intenso”.

“Monitoreremo costantemente la situazione per assicurarci che ciò avvenga. Fermo restando che prioritaria è la sicurezza, ad essere danneggiate senza alcuna minima responsabilità sono ancora le imprese, che devono essere messe nelle condizioni di poter lavorare ed essere pienamente fruibili, in un contesto oggettivamente già difficile” conclude Favilli.

Last modified: Febbraio 10, 2026