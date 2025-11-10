Formazione gratuita a Pisa: corsi per diventare piastrellisti e addetti agli impianti elettronici

Written by admin• 12:38 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Due mestieri tradizionali, molto richiesti, e un’opportunità formativa completamente gratuita: FORMEDIL PISA – Ente Scuola Edile e CPT, capofila di un ATI con Pegaso Lavoro Soc. Coop. Impresa Sociale, Soc. Coop. Aforisma Impresa Sociale e MC Costruzioni srl, lancia due percorsi per piastrellisti e addetti agli impianti elettronici.

Due figure professionali che offrono stipendi medi tra 20 e oltre 30 mila euro annui, con ottime prospettive occupazionali.

I corsi sono finanziati dalla Regione Toscana (PR FSE+ Toscana 2021-2027, progetto Giovanisì) e comprendono indennità di frequenza di 3,50 euro/ora (fino a 250 euro) e rimborso spese per spostamenti e vitto.

I corsi disponibili

Addetto alla piastrellatura Realizzazione di rivestimenti in ceramica, marmo, pietra, cotto o legno (Figura Professionale n. 233 – Livello 3 EQF) Durata: 920 ore (aula, laboratorio e stage), dicembre 2025 – maggio 2026 Posti disponibili: 15 Professionista versatile, per nuove costruzioni e ristrutturazioni

Addetto agli impianti elettronici Preparazione, installazione, controllo e manutenzione impianti elettronici (Figura Professionale n. 409 – Livello 3 EQF) Durata: 920 ore (aula, laboratorio e stage), dicembre 2025 – maggio 2026 Posti disponibili: 15 Settore in crescita grazie a domotica, smart grid ed energie rinnovabili



Certificazione finale

Al termine dei corsi viene rilasciata qualifica professionale riconosciuta a livello regionale, con certificazione delle competenze secondo il Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Toscana.

Come iscriversi

Requisiti: maggiorenni, disoccupati o inattivi

Scadenza iscrizioni: 13 novembre 2025, ore 17:00

Domanda scaricabile: www.scuolaedilecptpisa.it

Info e iscrizioni: info@scuolaedilecptpisa.it – tel. 050 564314 (8:00-13:00 / 14:30-18:00)

Un’occasione concreta per acquisire competenze specializzate, entrare in due settori in espansione e ottenere una qualifica professionale certificata.

Man, an electrical technician working in a switchboard with fuses. Installation and connection of electrical equipment.

Last modified: Novembre 10, 2025