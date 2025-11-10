“CantaMare”: domenica a teatro per i più piccoli a Cascina

Written by admin• 12:33 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Prosegue la rassegna “Domenica a Teatro” con uno spettacolo pensato per i bambini e le loro famiglie: “CantaMare”, produzione Fondazione Sipario Toscana e progetto Belle di Mai, in scena domenica 16 novembre nel Ridotto della Città del Teatro di Cascina, con due repliche dedicate ai piccolissimi a partire da 1 anno.

Scritto, diretto e interpretato da Alice Casarosa e Irene Rametta, con la consulenza artistica di Silvano Antonelli, CantaMare è un concerto-spettacolo acustico che invita i bambini a esplorare la musica e lo spazio teatrale in maniera libera e partecipata.

Sul palco, due creature leggere – una piccola barchetta e un gabbiano di carta – navigano tra mari calmi e burrascosi, accompagnate da ninne nanne e canti popolari dal mondo: georgiana, irlandese, basca, congolese e italiana. Tutto eseguito dal vivo con la voce, intrecciando suono, gesto e poesia in un’atmosfera intima e accogliente.

La durata dello spettacolo è di circa 30 minuti, con momenti di improvvisazione vocale e interazione spontanea: il palco diventa un mare di barchette di carta colorate con cui i bambini possono giocare e sperimentare durante la rappresentazione. Un’esperienza sensoriale e partecipativa, che trasforma il teatro in uno spazio di scoperta, ascolto e meraviglia anche per i più piccoli.

Informazioni e biglietti

Prevendita: in teatro e su TicketOne

Data: domenica 16 novembre 2025 – due repliche

Luogo: Ridotto della Città del Teatro, Cascina (PI)

Età consigliata: da 1 anno

Tecnica: Teatro musicale

Durata: 30 minuti

Info: 050.744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Novembre 10, 2025