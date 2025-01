Fondazione ANT di Pisa, il 7 marzo ANTologia d’autore al PalaTodisco di San Giuliano Terme

Written by admin• 11:44 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Fondazione ANT, ente che dal 1978 si occupa di assistenza domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica, nel 2024 ha aperto una Delegazione a Pisa, su iniziativa del volontario e Delegato Pietro Augello.

L’operato di Fondazione ANT si basa sul principio dell’Eubiosia(dal greco, eu/bene – bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia. Da questo valore nascono le attività gratuite di assistenza medico – specialistica domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica, rese possibili in tante aree di Italia principalmente dalle donazioni di aziende e privati.

La Delegazione di Pisa di Fondazione ANT è già da tempo impegnata nella raccolta fondi che ha sin qui permesso l’organizzazione di visite gratuite aperte alla cittadinanza per la diagnosi precoce di diverse patologie. Tra i progetti che si vorrebbero attivare nel prossimo futuro c’è anche il servizio di assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Si tratta di un servizio essenziale nel processo del ‘prendersi cura’ alla persona, e più in generale alla sua rete di relazioni, per la migliore qualità di vita possibile.

Un obiettivo sicuramente ambizioso attorno al quale la Delegazione ANT chiama a raccolta privati e aziende del territorio pisano: ogni euro donato potrà contribuire alla realizzazione di un progetto a beneficio della comunità perché, citando il fondatore di ANT prof Pannuti, “il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti“.

Per informazioni su come sostenere ANT a Pisa è possibile contattare il Delegato Pietro Augello che risponde all’indirizzo pietro.augello@ant.it

Si riportano di seguito i riferimenti del conto corrente per l’attivazione del progetto: “assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari nel territorio pisano”

IBAN IT94X0846114000000011002411

CAUSALE DONAZIONE FONDAZIONE ANT PISA – progetto “assistenza domiciliare con lo psicologo ai pazienti oncologici e ai loro familiari”

Beneficiario: Fondazione ANT Pisa

Per finanziare il progetto “assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari nel territorio pisano” la Delegazione di Pisa di Fondazione ANT ha organizzato un grande evento ANTologia d’autore (cena a buffet e spettacolo), previsto per venerdi 7 marzo alle ore 20,00 presso il Pala Todisco a San Giuliano Terme in Provincia di Pisa.

Le più belle colonne sonore di Ennio Morricone interpretate dagli oltre 100 musicisti della Filarmonica Pisana: un fischiatore, una cantante solista, due cori ed orchestra.

Arrangiamenti realizzati appositamente, con gli autentici impasti strumentali del Maestro e commenti critico – storico – musicali per apprezzare ancora di più la grandezza del suo genio. Orchestra e Coro della Filarmonica Pisana, Coro Enrico Pappalettere del Liceo Dini di Pisa, Soprano Ilaria Casai, Fischio Fabio Guidetti, Maestro concertatore Francesco Saviozzi, Maestro del Coro Giovanni Del Vecchio, Maestro Direttore Paolo Carosi.

Presentano l’evento ANTologia d’autore la giornalista Francesca Franceschi e Ubaldo Pantani con la regia di Stefano Bini.

Il tagliando d’ingresso all’evento potrà essere acquisito in corrispondenza del seguente link

https://pxlme.me/evento-ANT

Fondazione ANT avrà cura di inviare ad ogni persona che ha acquisito il tagliando la mail con l’assegnazione dei posti in platea in ordine di data acquisizione, dalle prime file fino alla capienza della sala. Sarà possibile richiedere il certificato per la detrazione fiscale.

Last modified: Gennaio 28, 2025