Leonardo Sernicola: “Spero di dare il mio contributo in questo finale di stagione. Qui c’è un gruppo fantastico”

PISA – E’ stato presentato ufficialmente presso la Sala Stampa Passaponti della Cetilar Arena il nuovo arrivato Leonardo Sernicola, che domenica scorsa contro la Salernitana ha fatto già il suo esordio in maglia nerazzurra.

INSERIMENTO ISTANTANEO. “Sono parecchi anni che gioco contro il Pisa e sono sempre state battaglie contro una squadra forte e ben organizzata e appena giunto a Pisa non ho avuto alcun problema ad inserirmi nel gruppo grazie anche all’aiuto dei compagni“.

PISA NEL MIO DESTINO. “Ero già stato nel mirino del Pisa ed ho detto al mio agente che la destinazione era da me gradita e quando la trattativa si è aperta sono rimasto contento che la stessa si sia conclusa e spero di dare il mio contributo alla squadra“.

HO APPREZZATO I TIFOSI DELLA CREMO. “Ho molto apprezzato i commenti dei tifosi della Cremonese che mi hanno ringraziato per quanto fatto con i grigiorossi“,

CARATTERISTICHE. “Per quanto riguarda le mie caratteristiche posso giocare esterno sia a destra che a sinistra“.

INZAGHI MI HA DATO IL BENVENUTO. “Già domenica in panchina c’era una sensazione positiva che può fare la differenza in questo finale di campionato, mentre per il Mister Inzaghi ci ho giocato contro diverse volte, ci ho parlato prima di venire e mi ha dato il benvenuto in maglia nerazzurra“.

GRUPPO FA LA DIFFERENZA. “Qui a Pisa una delle differenze è la forza del gruppo, con ogni giocatore che quando entra dà il proprio contributo come abbiamo dimostrato anche domenica scorsa, a cominciare da Abildgaard che entrato a freddo è stato determinante“.

SUL NUMERO DI MAGLIA. “Ho scelto il n.66 in quanto è quello di un giocatore del Liverpool, Alexamder-Arnold, che stimo moltissimo, anche se generalmente scelgo il 17 ma qui a Pisa lo aveva già Rus“.

GLI OBIETTIVI DEL FINALE DI STAGIONE. “Il mio obiettivo è quello di dare il mio contributo per questa parte finale del campionato che si sta rivelando un po’ diverso dalle precedenti stagioni, visto che ci sono tre squadre (Sassuolo, Pisa e Spezia) che si sono staccate rispetto alle altre, ma ogni gara costituisce un ostacolo indipendentemente dalla classifica“.

SUL PROSSIMO IMPEGNO. “Il prossimo impegno di venerdì sera a Palermo si presenta non facile sia per la forza dei rosanero che per il calore del pubblico, che come sempre sosterrà la propria squadra, ma noi abbiamo tutte le possibilità per fare bene, pur sapendo le difficoltà della gara e sono sicuro che ci sapremo esprimere al meglio come nelle ultime giornate“

