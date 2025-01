FIPILI, Azione Ncc a Giani: “Serve rifacimento al più presto”

Written by admin• 9:22 am• Attualità, Pisa

PISA – “Dopo l’ennesimo incidente, il presidente della Regione Eugenio Giani ha detto che sulla FiPiLi ‘ogni giorno ne capita una, è una strada non più all’altezza del traffico che sopporta’. E’ esattamente quello che noi e tanti pendolari del lavoro diciamo da anni. Ora però servono atti concreti”.

A dirlo è Azione Ncc, associazione di rappresentanza dei noleggi con conducente, riguardo alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione Eugenio Giani sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

“La situazione della FiPiLi – continua Azione Ncc – è drammatica, come testimoniano i tanti incidenti anche mortali. Stiamo parlando di una strada attraversata ogni giorno da migliaia di lavoratori e turisti, per non parlare del trasporto merci: i flussi di traffico sono ingenti ormai da anni, non da ieri l’altro. Speriamo che all’allarme di Giani seguano atti concreti da parte della Regione”.

“Il governatore ha lanciato la proposta di istituire una società ad hoc, Toscana Strade, per migliorare la FiPiLi – ricordano gli Ncc -. Non entriamo nel merito della scelta, perché non ci compete, ma una cosa va detta con chiarezza: non c’è più tempo, la superstrada necessita di un piano di rifacimento al più presto”

