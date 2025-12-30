Fine vita, Zambito (PD): «Sentenza della Consulta conferma la correttezza della legge toscana»

Written by admin• 2:26 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Senatrice PD, Ylenia Zambito.

La senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito, componente della commissione Sanità, commenta la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato legittima la legge della Regione Toscana sul fine vita.

«La sentenza rappresenta una netta sconfitta politica per il Governo e conferma la correttezza del lavoro svolto dalla Regione, nel pieno rispetto delle indicazioni della Consulta» afferma Zambito.

Secondo la senatrice, mentre «il Parlamento continua a rinviare l’approvazione di una legge nazionale sul suicidio medicalmente assistito», la Toscana avrebbe scelto di «assumersi la responsabilità di dare risposte concrete alle persone», regolamentando l’assistenza del servizio sanitario regionale in coerenza con le sentenze della Corte.

Zambito ricorda inoltre che si tratta del quarto richiamo della Consulta al legislatore nazionale: «Non ci sono più alibi: il Governo smetta di impugnare le leggi regionali e consenta finalmente al Parlamento di approvare una normativa sul fine vita che garantisca dignità, autodeterminazione e diritti».

Last modified: Dicembre 30, 2025