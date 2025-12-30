Bientina, individuati e sanzionati i responsabili di due abbandoni di rifiuti

Written by admin• 2:11 pm• Bientina

BIENTINA- Nuovo intervento della Polizia Locale di Bientina e Buti contro l’abbandono illecito di rifiuti. Gli agenti sono riusciti a individuare e sanzionare i responsabili di due episodi distinti, uno avvenuto in località Isola e l’altro lungo la Via Bientinese (SP3), all’intersezione con via del Confine.

Grazie ad accertamenti e indagini approfondite, i trasgressori sono stati rintracciati e multati. Per loro è scattato anche l’obbligo di rimuovere i rifiuti abbandonati e conferirli correttamente.

«Il territorio di Bientina è caratterizzato da un’ampia campagna pianeggiante, uno scenario purtroppo favorevole a chi abbandona rifiuti nell’ambiente – dichiara il sindaco Dario Carmassi –. Da anni abbiamo intrapreso una vera e propria crociata contro i criminali ambientali. Grazie al lavoro della Polizia Locale, degli operai comunali, di Geofor e dei volontari, oggi il territorio è più presidiato e spesso i responsabili vengono individuati».

Il comandante della Polizia Locale Andrea Trovarelli segnala inoltre il fenomeno degli “svuotacantine”, che dietro compensi modesti offrono lo smaltimento dei materiali: «Spesso non sono operatori autorizzati e risultano difficilmente rintracciabili. In questi casi la responsabilità dell’abbandono resta in capo al produttore del rifiuto, cioè chi li ha incaricati».

Sull’episodio interviene anche l’assessora all’Ambiente Desirè Niccoli: «L’abbandono dei rifiuti è un grave gesto di inciviltà che danneggia ambiente e decoro urbano, con costi che ricadono sulla comunità. Il lavoro di monitoraggio della Polizia Locale è costante e fondamentale: negli ultimi rinvenimenti siamo riusciti a individuare e sanzionare i responsabili, imponendo loro anche la pulizia delle aree coinvolte».

