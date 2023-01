Fine settimana in chiaroscuro per le squadre del settore giovanile nerazzurro

Scritto da admin• 6:29 pm• Pisa SC

PISA – Settimana in chiaro scuro per le squadre del settore giovanile del Pisa Sporting Club: la Primavera viene beffata nel finale e gli Under 17 cedono in casa di fronte al Parma. Ecco i risultati:

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Cosenza 1-2

Campionato UNDER 17

Pisa-Parma 1-2

Campionato UNDER 16

Pisa-Ternana 0-0

Campionato UNDER 15

Pisa-Ternana 0-3

Campionato UNDER 14

Pisa-Aquila Montevarchi 0-1

Campionato ESORDIENTI

Pisa-Pisa Ovest 1-1

Anche in campo femminile pochi sorrisi con il solo successo ottenuto dalle Under 15:

Campionato JUNIORES

Livorno-Pisa 6-0

Campionato UNDER 17

Pisa-Empoli 2-4

Campionato UNDER 15

Empoli-Pisa 1-3

Gennaio 24, 2023