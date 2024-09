Filippo Inzaghi: “Una partita da archiviare in fretta”

Scritto da admin• 5:53 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara del “Menti” le parole di mister Filippo Inzaghi dopo la prima sconfitta stagionale dei nerazzurri.

di Antonio Tognoli

“Nel primo tempo siamo mancati completamente, una partita da archiviare, prima o poi la prima sconfitta doveva arrivare, comunque non facciamo drammi e andiamo avanti sabato giocheremo davanti al nostro pubblico e sarà diverso. Oggi la partita è da archiviare pensiamo cosa di buono abbiamo fatto fino ad ora. Sul gol dovevamo essere più svegli, oggi la Juve Stabia ha meritato di vincere ed è stata una giornata storta, inutile stare a pensare cosa si poteva fare o no. Dispiace per l’espulsione di Vignato perché per il reparto avanzato è già orfano di Tramoni e Mlakar“.

Last modified: Settembre 29, 2024