Antonio Caracciolo: “Ci siamo disuniti, dovevamo rimanere compatti e ripartire”

Scritto da admin• 7:55 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della gara del “Romeo Menti” dove i nerazzurri hanno inanellato la prima sconfitta del campionato, ascoltiamo le parole di Antonio Caracciolo, il quale commenta così la sconfitta contro la Juve Stabia.

di Maurizio Ficeli

“Purtroppo è stata una gara nella quale ci siamo disuniti, mentre avremmo dovuto stare più compatti, cercando di ripartire. Ma ormai è andata così, quindi non resta che resettare. Sabato c’è un’altra importante partita con il Cesena, che sarà difficile, sicuramente da non affrontare come con la Juve Stabia e nella scorsa gara di Coppa Italia. Oggi è stata una partita brutta, ma i tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine. Sabato vorrei che ci fosse una bolgia anche se il tifo di oggi non ce lo siamo meritati“.

Last modified: Settembre 29, 2024