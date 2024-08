Filippo Inzaghi: “Soddisfatto, ma guardiamo avanti, con lo Spezia sarà tutta un’altra cosa”

Scritto da admin• 11:00 pm• Pisa SC

PISA – A fine gara ecco l’analisi su questa vittoria del Pisa allo “Stirpe” da parte di mister Pippo Inzaghi, che è soddisfatto sulla vittoria dei suoi ma vuole subito archiviare questa gara e guardare avanti.

di Maurizio Ficeli

“Sicuramente c’è soddisfazione per questo successo, ma ora dobbiamo guardare avanti e sabato con lo Spezia sarà tutta un’altra cosa. Certo, questa squadra ha margini di miglioramento. Oggi ho avuto delle risposte che i giocatori mi hanno dato, anche dobbiamo tenere i piedi per terra, perché bisogna lavorare ancora tanto. Oggi abbiamo fatto un gran lavoro di squadra ed i miei ragazzi devono continuare a lavorare così, anche se ci sono aspetti da migliorare sicuramente. Sabato c’è la gara con lo Spezia e mi auguro che i miei ragazzi facciano una grande gara davanti al nostro pubblico . Vedere oggi Frosinone tanti tifosi con questo caldo è qualcosa che dobbiamo tenere assolutamente in considerazione. Sul nuovo arrivato Lind dico che è forte, ha solo bisogno di tempo, Arena comunque ha fatto benissimo e Moreo è stato straordinario. Idem Vignato, Mlakar, insomma prove positive per tutti”.

