Filippo Inzaghi: “La panchina è stata determinante. I giocatori hanno rifiutato il giorno di riposo”

PISA – E’ un Filippo Inzaghi soddisfatto quello che parla dopo la vittoria contro il Brescia. Il tecnico nelle ultime due gare ha dunque fatto il pieno con quelle che sono state le sue ex squadre del suo passato recente.

di Antonio Tognoli

“Sapevo il valore del Brescia dopo l’1-0, potevamo chiudere il conto con Moreo, non l’abbiamo fatto e abbiamo sofferto. Non mi è piaciuto l’inizio del secondo tempo. La panchina ha cambiato la partita sono stati straordinari dal dal loro ingresso. Calabresi è un gladiatore e merita di giocare titolare. Siamo molto felici, ma la strada è ancora molto lunga. Sulla punizione siamo stati dei “polli” perché abbiamo messo Canestrelli e Moreo in barriera e li abbiamo tolti dall’area e loro da squadra esperta ne hanno approfittato. Dobbiamo migliorare nell’ attenzione. La squadra mi è piaciuta dopo aver preso il pareggio. Mi ha dato risposte importanti. I nostri giovani stanno credendo bene e sono contento che il pubblico apprezzi questa squadra. Il Brescia è una squadra forte che ha fatto investimenti importanti e dirà la sua fino all’ultimo in questo campionato. Il gol non l’ho visto e non posso commentarlo. A fine partita ho radunato la squadra gli ho dato il giorno libero domani lunedì come premio per la vittoria, ma i giocatori mi hanno detto che domani preferiscono allenarsi rifiutando. Contro il Cesena giocherà Nicolas mi piacerebbe molto per noi ed i tifosi vincere e regalarci una serata in un grande stadio come quello dell’Atalanta”.

