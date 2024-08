Toscana Protagonista nell’Oro Olimpico delle Azzurre del Volley: la pisana Carlotta Cambi tra le protagoniste

Scritto da admin• 11:05 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – La Toscana ha avuto un ruolo di primo piano nel trionfo storico delle azzurre della pallavolo, che hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo nettamente le statunitensi in finale.

Tra le protagoniste della storica vittoria c’è Carlotta Cambi, palleggiatrice di Montopoli Val d’Arno, che ha brillato sul palcoscenico internazionale. La vittoria ha riempito di gioia il suo paese, le cui strade si sono vestite di tricolori per celebrare il trionfo.

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il suo orgoglio con queste parole: “Carlotta Cambi, con il tuo talento e la tua determinazione, hai portato l’oro olimpico nella nostra piccola grande comunità. Sei l’orgoglio di Montopoli e di tutta la Toscana! Grazie per averci fatto vivere un sogno indimenticabile. Forza Carlotta, questa vittoria è tutta tua!“.

Anche il presidente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo, ha celebrato l’evento su Facebook: “È storia! Il primo oro olimpico della storia per l’Italia del volley! Sotto la guida di Julio Velasco abbiamo giocato un torneo fantastico, concluso con un incredibile tre a zero agli Stati Uniti! Per chi ama la pallavolo, oggi è un giorno da segnare sul calendario! Grazie ragazze. Grazie regine d’Italia!!! Ps.: C’è tanta Toscana in questo oro! Kate Antropova, Sarah Fahr e Carlotta Cambi“.

FOTO TRATTA DA FACEBOOK

Last modified: Agosto 11, 2024