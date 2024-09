Filippo Inzaghi: “Ci teniamo molto a raggiungere gli ottavi di Coppa Italia”

Scritto da admin• 7:50 pm• Pisa SC



PISA – Alla vigilia della sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Pisa e Cesena parla mister Filippo Inzaghi attraverso i canali social del club nerazzurro.

di Giovanni Manenti

SULLA GARA DI DOMANI: “Non mi dispiace affatto dover affrontare la gara di Coppa Italia, anzi sono molto contento in quanto per meritarci questo turno siamo andati a vincere a Frosinone prima dell’inizio del Campionato e pertanto ci teniamo tantissimo a qualificarsi per gli ottavi in quanto sono più di 30 anni che il Pisa non si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia, per cui ci teniamo tantissimo e mi auguro un’altra grande risposta da parte dei ragazzi per raggiungere un traguardo storico, così come non credo assolutamente che la gara di domani contro il Cesena possa essere condizionata dal fatto che ci ritroveremo ad incontrare i bianconeri romagnoli il 5 ottobre alla Cetilar Arena, trattandosi di una partita a sé, che per noi è importantissima in quanto vogliamo dare continuità ai nostri risultati avendo una imbattibilità stagionale da difendere”.

SULLE SCELTE DI FORMAZIONE: “Il fatto di dare spazio a coloro che sinora hanno giocato di meno non comporterà un cambio di modulo, essendo mia intenzione andare avanti secondo il canovaccio che portiamo avanti da due mesi a questa parte, il tempo a disposizione è poco per questo tipo di variazione, anche se ovviamente cambieremo qualche interprete avendo speso tanto sabato ed io ho già dimostrato nel turno infrasettimanale a Cittadella di aver cambiato tanto, così che anche domani le valutazioni saranno dettate dalla stanchezza dei singoli, ma sicuramente scenderà in campo la formazione migliore per poter vincere la gara, in quanto io mi aspetto sempre una grande risposta dai miei giocatori e domani spero di vedere un ulteriore miglioramento rispetto alla gara con il Brescia perché ho sempre detto che in questa squadra, chiunque giochi occorre far sì che il prodotto non cambi e su questo punto la squadra ha sempre dimostrato grande affidabilità ed impegno, così come sarè altresì contento di vedere alla prova qualche giocatore che purtroppo ho visto meno solo perché chi ha giocato ha fatto bene e ci sono stati pochi turni infrasettimanali, con qualche elemento che è stato penalizzato nelle scelte e che avrebbe meritato più spazio”.

SUI GIOCATORI: “Tramoni è uscito con un piccolo fastidio sabato e dobbiamo valutarlo anche se la cosa bella di questa squadra, avendolo purtroppo già dimostrato, è che può uscire chiunque ma ciò nonostante siamo tutti tranquilli perché abbiamo una grande rosa con giocatori che lavorano bene durante la settimana, ragion per cui spero che Tramoni recuperi e stia bene, altrimenti ci sarà comunque qualcuno in grado di sostituirlo al meglio, mentre per ciò che riguarda la coppia danese formata dai due centrocampisti Abildgaard ed Hojholt che si sono sinora alternati, li ritengo entrambi molto forti, importanti, che possono giocare a due e che hanno caratteristiche differenti sia fisiche che di piede, essendo uno mancino e l’altro destro, formando comunque una bella coppia”.

