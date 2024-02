Filippo Bedini a La Pecora Nera: “In cinque anni sono stati spesi 400.000 euro per le tradizioni storiche cittadine”

Scritto da admin• 11:48 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Grande successo per la terza puntata del format orami consolidato de La Pecora Nera che giovedì scorso ospite del Tower Plaza Hotel a Pisa ha parlato della “Storia e l’Identità di Pisa, cultura e tradizioni storiche”.

La puntata è stata condotta da Alessandro Carugini e Luca Balestri (nell’occasione ha sostituito degnamente Doady Giugliano convalescente) con gli appunti storici di Renato Guerrucci.

In studio l’assessore alla cultura Filippo Bedini ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione verso le tradizioni storiche ricordando: “In cinque anni sono stati spesi da questa amministrazione ben 400.000 euro per le tradizioni storiche cittadine. Abbiamo con un grosso impegno rinnovato il parco del costumi permettendo così per i prossimi venti anni di uscire in maniera degna ala nostra città nelle varie sfilate e cortei. Abbiamo cercato di restituire alla Luminara un sapore antico che mancava da tempo per non parlare del Gioco del Ponte dove al momento quasi tutt’e le magistrature hanno una sede propria. Durante il Calendario Alfeo abbiamo organizzato molti eventi. Siamo soddisfatti del lavoro svolto fino ad ora e vogliamo continuare in questa direzione anche in futuro”.



Nicola Barbuti de La Brigata dei Dottori ha invece ripercorso quello che è stato il cammino di questa storica compagnia pisana che proprio il 31 dicembre ha deliziato il pubblico del Teatro Verdi di Pisa ricordando anche la storica figura di Gianfranco Peluso a cui proprio pochi mesi fa è stata intitolata una piazza da parte del Comune di Pisa. Amelia Pozzi, grande esperta di cucina ha invece letto alcuni brevi sonetti pisani dispensando consigli sulla cucina pisana. L’appuntamento è per giovedì 8 febbraio sempreverde alle ore 18.45 con un altra puntata tutta da seguire.

Condividi la notizia:

Last modified: Febbraio 3, 2024