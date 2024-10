Fiamme all’interno di una pizzeria: una persona in ospedale

Scritto da admin• 3:48 pm• Pisa, Cronaca

PISA – Una Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta alle ore 13:12 in Via del Borghetto nel Comune di Pisa per un incendio in una pizzeria.

All’arrivo sul posto la squadra VV.F. con due mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme che avevano interessato un locale adibito a magazzino. Oltre a impedire che l’incendio si propagasse al resto della struttura i luoghi sono stati messi in sicurezza.



Una persona è stata trasportata all’ospedale di Cisanello per accertamenti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Presenti sul posto 118 e Forze dell’Ordine.



